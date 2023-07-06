職場女王Son姐 | 疫情好心照出雙糧，疫後員工唔肯OT搏命？你係老闆抵唔抵爭？應該點做？

過去幾年疫情嚴峻，年年蝕錢依然繼續營運，人工照出花紅照發的老闆，照道理怎樣說都應該是一個很有良心的好老闆吧？為甚麼艱苦的日子快捱過了，生意開始重上軌道了的時候，會因為同事的工作態度向我哭訴？

這位老闆是我好友，公司規模論人數不算很大，但因為是大型器材的入口商，接的都是大型項目，疫情期間，生意大受影響是必然的。雪上加霜的，疫情之前簽的合約，是因為船運嚴重延誤，為了如期交貨，只能改用飛機，還要出高價搶機位，本來有的利潤化為烏有，還要自掏腰包貼錢。明明公司蝕大錢，疫情期間沒有減薪沒有裁員，做老闆做到咁都算仁至義盡，竟然年尾雙糧照出？因為體諒員工要交稅！

好不容易捱過疫情，生意開始好轉，有job當然希望盡量接。疫情期間準時收工很正常，WFH冇問題，因為根本冇嘢做。但近日接了大project，工作量自然大增，老闆以心為心以為員工會感恩會配合，會為公司着想一起努力趕工。結果發覺員工明知有deadline要趕，一樣準時執嘢收工。老闆見到唔對路跑出去追問，部門主管是做了20幾年的老臣子，企定定在下屬面前答，做唔晒都冇辦法，夠鐘放工就要放工，長命功夫長命做，聽日返嚟再做。

睇進度老闆知道冇可能限期前完成得了，低聲下氣問可不可以幫幫忙OT趕咗工先，答案是年紀大，體能差要休息幫唔到！主管的態度如此，成條Team的態度當然亦如此，老闆氣急敗壞，只能即刻搵外判幫忙，額外要畀多一筆錢不在話下，但令他最心痛的不是錢，是點解班員工一點都不為公司着想，不念及幾年疫情間公司對他們的種種好？

我想問一問大家，這個老闆，是不是一個好老闆？他有沒有做錯到？

作為一個朋友，他的心痛甚至憤怒，我理解明白。但以一個專業的顧問角度，不能苟同。這個老闆用人治的方式管理，造成這樣的局面，是意料中的事。

話分兩頭說，站在員工立場，又不是員工要求的，是老闆自願出的，如果有條件應該一早講明，否則憑甚麼可以成為理由要同事為公司着想為公司追數要OT？一廂情願的開始，必定是以事與願違終結。

大家如何解讀那位Old Seafood的理直氣壯？我會說是擺明車馬迫被炒，做了20幾年自己辭職好蝕底。即使不被炒，老闆咁樣都忍得，擺到明究竟誰怕誰，日後可以繼續Hea嘆慢板，帶領下屬挑戰下老闆忍耐力究竟可以有幾高，幾好玩？是下屬們的英雄領袖，給威風？

很多讀者都想我講管理，呢個case，你是老闆的話會點樣做？你是Old Seafood的下屬你會點樣做？你是管理層的話，上有老闆，下有Old Seafood這條Team，你會點樣做？

會不會再寫一篇解答，就睇大家的留言有幾踴躍幾認真。



