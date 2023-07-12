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12/07/2023

職場女王Son姐 | 員工為何無良心？Old Seafood係邊個圈養出來？老闆應該點收拾殘局？首要做好一件事

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　　一個年年蝕錢繼續加人工出花紅的老闆，照計無論點樣計都算是個好老闆吧？何解得不到員工欣賞，反被出言譏諷完全不被放在眼內？上一篇我問大家你是老闆、管理層、下屬的話會點樣做。原來大家最想知的，是我會點樣做，恭敬不如從命，這一篇先講老闆。

 

　　善待同事是每一個老闆基本要做到的事，但知人善用，實事求是以事論事，同樣是必須要做到的事。做生意不是做善事，善良沒有底線做事沒有準則，獎罰不分明，肯定壞事累事，出事是肯定的事。

 

　　員工為何冇良心？老闆有的是錢又不介意掏腰包貼錢，公司賺蝕有咩所謂？同事有需要為老闆覺得肉赤嗎？是誰把成班同事圈養在舒適圈中的？期望員工感恩圖報，是一廂情願，自動送上門予取予攜都不需要，多謝都唔使！沒有最差，只有更差，究竟誰怕誰？老闆擺到明買員工怕，無需感恩之餘，只會更加肆無忌憚。Old seafood被養到肥屍大隻，成為行行企企Hea住做的示範單位，老闆做衰人，自己做好人，何樂而不為？

 

　　面對這樣的局面，老闆首先要拿出勇氣來面對，痛定思痛承擔責任。唯一出路就是洗心革面，徹底醒覺，不是換血咁簡單，是大刀闊斧果斷洗血從頭再來。過程慘烈痛苦艱辛代價很大是肯定的，但一切都是自己一手造成的，除了怪自己，任何人都怪不了！

 

　　只可惜有這種決心勇氣的老闆沒有幾多，開始時一鼓作氣好容易，因為頂住條氣。一旦遇到阻力好麻煩又開始後悔，再次三刻未能上手，又覺得還是舊的好，反枱走人的同事可以班師回朝。又話重整嘅？原來只是走過場，無疾而終收場！周而復始，不是萬象更新，是故態復萌無限輪迴！

 

　　老闆員工同坐一條船，水漲船高人人受惠，風急浪湧人人有責，有福同享有難同當。賞罰分明，憑甚麼值得獎賞，為甚麼受到懲罰，有條有理有根有據，看事實看結果不是看心情看情況。

 

　　Reward員工長命，還是reward員工賣命？其實兩者是可以並存的，成績不會說謊，結果不會騙人，種下甚麼因，就得甚麼果。

 

　　下一篇講管理層！

 

 

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