職場女王Son姐 | DSE放榜成績差不是世界末日！生涯不是規劃出來，是自己打造出來

本來這一篇應該寫之前兩篇文章的後續，管理層或者下屬應該點樣做。不過事有湊巧，剛剛DSE放榜日亦是我的兒子小T的大學畢業典禮日。我除了是職場女王，亦是辣媽CEO，一對仔女大小T兩個都是DSE考試的失敗者，但DSE考試的失敗，只是考試的失敗，不是人生的失敗。條條大路通羅馬，不是只有向前一條路可以行，向左走向右走360度換過角度方向就有新轉機，可以轉出新未來！

最近都有不少媒體訪問我，其實每一年DSE放榜都有類似訪問，問題千篇一律，坦白講講到唔想講，所以這幾年我真的拒絕再講！甚麼一試定生死，信這句說話就真正死得！DSE成績理想，能夠入讀心儀大學科目的，當然值得高興。但DSE成績不理想亦不是世界末日，最緊要面對現實，究竟是不是讀書材料、喜不喜歡讀書心中應該有數，讀大學從來不是唯一的出路。

兒子小T天資聰穎是資優生，但考試成績從來一般，但課堂上的表現問問題的水準，獲得老師們的擊節讚賞，為小T的成績分數未能反映他的質素大抱不平。老師們對他的評價，比起考試分數成績，對我來說意義重大太多！尊師重道，有好奇心有想像力，敢於發問懂得如何問問題，還有批判性思考，再加上肯學肯做，不怕蝕底不怕瘀不怕輸，有以上條件的年青人，何愁冇人請冇工做？

今時今日除了某幾個專業行業，究竟還有甚麼工作必定要有大學畢業學歷的入職要求？看看香港最大的僱主香港政府不斷調低各方面的入職要求，包括紀律部隊身高體能都可以調低配合，其他行業同樣面對缺乏新人入行招聘困難的問題。我非常贊成年青人邊學邊做，邊做邊學，對讀書沒有興趣冇問題，但不能宅在家中做躺平甚麼都不做。

少壯不努力，老大徒傷悲。英雄莫問出處，落泊總有因由，當年女兒大T 的DSE考試肥佬，我堅持要她面對現實出來社會找工作。我曾經在放榜前講座中鼓勵同學，考得上大學就用四年時間好好讀，考不上就用四年時間讀社會大學，只要用心努力好好做，四年後畢業生都只能是你下屬！

生涯不是規劃出來的，是用雙手打出來、用對腳走出來的，自古成功在嘗試，塞翁失馬，焉知非福？年青人，前途由你創！