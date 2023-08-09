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09/08/2023

職場女王Son姐 | 小薯大呻被Old Seafood欺凌！實情是自己混淆是非曲直、錯判形勢兼唔識保護自己？

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　　剛畢業初出茅廬，未知道自己興趣的小薯仔，決定搵份part-time做住先，是非常正確的決定。最近決定唔做，原因是被Old Seafood欺凌，究竟點樣被欺凌？

 

　　話說公司制度，只有full-time孭數，part-time不需要，一返工小薯仔就被要求有客戶簽單的話，全部要入那唯一的full-time數。初初小薯仔覺得反正自己冇Target冇所謂，但做落之後就出問題。那位full time日日返工懶懶閒，疊埋心水等part-time做完全部入自己數。小薯仔唔忿氣向店舖主管反映，主管的反應是，更加闊佬懶理，Full-time繼續肆無忌憚！最終因為一次full-time放假，小薯仔簽單用自己的名義簽，full-time發現之後發爛渣責罵小薯仔點解唔跟規矩用full-time個名簽？小薯仔被駡個狗血淋頭，頂唔順決定辭職，原因是full-time態度惡劣！繼而寫了一封投訴信給人事部投訴被惡劣對待。

 

　　小薯仔被欺凌是事實，但整件事和Old Seafood完全無關，是被這間公司習非成是，上有政策下有對策的欺凌。小薯仔一返工一開始覺得沒有的問題，自己做的單全部入full-time數，偏偏正正就是問題的最大核心所在！為甚麼店舖只得一個full-time？因為多一個就要孭多一個full-time的數！點解請part-time？Part-time是請來幫full time跑數填數的！管理層只會睇數據，只要店舖到數，大家過骨就得啦！

 

　　其實當日小薯仔搵工有得揀做full-time或者part-time，因為full time有sales target part-time冇，不想要有孭數的壓力小薯仔決定做part-time。以為唔使孭，結果孭全舖，被利用剝削到體無完膚。不過沒有經歷，何來經驗？經一事長一智，最怕是經了事，依然未有長智，混淆是非曲直錯判形勢，捉錯弄神嬲錯人，連保護自己都唔識。

 

　　一步錯，步步錯，其實那間店舖的行為是集體詐騙，利用公司的漏洞；題外話，大家相不相信公司管理層不知道有這個漏洞的存在？那位full-time明明放假不在場，員工邊日返工邊日放假，公司是有記錄的，小薯仔要是把單簽在他的名下的話，一樣是詐騙，是刑事罪行來的！

 

　　至於決定唔做之後寫信去人事部投訴，跌落地揦返拃沙，是純粹自我感覺良好的行為。我說會有作用，大家信不信？明明那些要求不單止不合理，根本不合法，還要被侮辱羞辱，都不敢反問反駁，不夠膽捍衛自己，日後如何在職場生存？

 

　　不是所有飯都啃得落的，嗟來之食，不食也罷！待人接物恭敬有禮，是必須的。做事無需要斤斤計較，但是非黑白要看得清，分得清。道理是這樣講的，但怎樣做如何處理的技巧，有排學。可以肯定的是小薯仔今次的經歷，識得學好好學，真正受用無窮。

 

 

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