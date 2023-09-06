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06/09/2023

職場女王Son姐 | 申請內部調職不成功即變炮灰？面試應該點答？Be Honest！

#職場小貼士 #辦公室貼士 #轉職 #叛徒 #內部招聘 #OL #炮灰 #內部調職 #打工仔 #後勤
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　　『想請教一下，最近報名做公司後勤工作，並且有面試機會，有些問題佢會必問：

 

1. 點解你會想離開公司前線？

2. 點解你唔直接投考升職而係想平grade轉職？

 

　　我知道只要一答：前線工作太辛苦希望要有安穩工作呢類說話，就必死無疑，Son姐可以給我意見嗎？』

 

　　其實好多公司所謂嘅內部招聘，基本上沒有幾多員工夠膽申請的，因為萬一申請不成功，肯定成仁做炮灰。原因很簡單，就是一個叛徒的下場！所以你夠膽申請，有可能是你公司內部申請調職的情況很普遍普及。你公司規模大請人一定難，所以即使申請不成功，你現職都要再請人都很困難，所以得或者唔得，你份工一樣保得住。

 

　　先為大家做個講解，是因為申請內部調職是一門學問，而且做之前要深思熟慮計好條數權衡輕重，還要搞清來龍去脈派系山頭，才付諸行動。部門與部門之間、主管與主管之間的關係，都不能輕視。總之大意失荊州，小心駛得萬年船係啦！

 

　　言歸正傳，申請內部調職一定有原因，明知面試必然會問，決定申請的時候應該已經好好諗定，怎麼可能有面試機會才來問我？即使我能夠教你講出冠冕堂皇的理由，但言不由衷，捏造出來的答案，你覺得可以矇混過關？我夠膽講這個面試你去不去結果都是一樣，就是失敗！

 

　　你想得到一份安穩舒服一點的工作崗位？Sorry囉，根本痴人說夢，安穩舒服的工作從來不存在！說出來很好聽，是想調轉崗位，說穿了你就是逃避現實。更加要不得的，是你這種心態思維！

 

　　很多人都以為做後勤會比做前線舒服，最低限度壓力冇咁大。實情是各有各的艱難困難辛苦，你睇我好我睇你好咁啦！講起來很像婚姻，外人看起來琴瑟和諧如膠似漆美滿幸福，內裏有幾千瘡百孔貌合神離矛盾紛爭，付出了犧牲了幾多？看得出來嗎？

 

　　不過話分兩頭講，我幾時都話面試policy得一個，就是honest policy！你認為必死無疑的答案，在我來看並不是一個必死的答案。同一句說話，你用負面的情緒帶出負面的感受，結果肯定是負面的。你自己都說服不了，不要妄想能夠說服別人。

 

　　你問我要答案，你問錯人了！若然是指點你的話，我已經盡了力指點你。換過角度思考，換過心情試試，以積極正面的方法答問題，應該點樣答呢？

 

　　你需要的不是運氣，是改變！願你能得智慧，阿彌陀佛！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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