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20/09/2023

職場女王Son姐 | 黑雨見人心？暴雨成災區區水浸，有甚麼比員工性命安全更重要？

#Work from home #WFH #職場小貼士 #8號風球 #辦公室貼士 #水浸
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　　俗語有云：百年修得同船渡，看來我們能夠同在這空間時間同為香港人，一起同舟共濟，絕對不是500年一遇的偶然！無獨有偶，極端情況遺禍還未來得及清理，接連又有紅雨暴雨。明明水浸到出口的地鐵站、商場、停車場……即使水退都有大量淤泥雜物垃圾，短短幾日可以清理完畢，快要衷心感謝勞苦功高的所有前線清潔工作人員，辛苦你們了！

 

　　從事這些工作的，都是勞動階層，當中不乏已經上了年紀的白頭人，靠勞力努力辛苦搵食。為兩餐，可以去到幾盡？狂風暴雨下在水深過膝的馬路，開渠蓋徒手清理渠道、水深過頸的地鐵隧道內檢查勘測、不怕危險嗎？又搬又抬做到冇停手，汗出如雨由頭濕到落腳，為了超時補水為了獎金嗎？不為甚麼，職責所在，It’s my duty，就係咁簡單，值得我們肅然起敬！

 

　　那些坐在辦公室內歎冷氣齋講唔使做的所謂高層，當然可以等到水退才施施然撐傘著住皮鞋落區扮關心。地鐵站大量洪水湧入，一班職員奮不顧身搏命拉閘，可是刻不容緩的事。還要承受乘客們的責罵投訴埋怨地鐵辦事不力，沒有安排接駁巴士或者其他交通工具！真正上樑不正下樑歪，香港的管治層質素如何，香港人的質素就如何？

 

　　我不明白為甚麼經歷過3年Covid日子，科技通訊發展完全成熟，真正office 360 anytime and anywhere的現在，依然很多公司老闆視work from home為洪水猛獸。員工不用上班，等如唔使做？那麼employment contract 寫明工作時間9:00至18:00，遲放工為甚麼冇OT？放工之後為甚麼還要覆email WhatsApp繼續做？

 

　　暴雨成災區區水浸，巴士公司都宣佈停駛的情況之下，第一時間WhatsApp員工不是通知留在家中工作，是提醒員工一樣要準時返工？真正盡失人心！老老實實，即使能夠安全返到公司，不過由頭濕到落腳，又可以有幾好心情狀態辦公？講到底，工作是死人是生，長命功夫長命做，沒有甚麼比員工的性命安全更重要。

 

　　一年有幾多個8號風球以上的日子？又能夠有幾多個五百年一遇？往好處想，向寬處行，善待員工，和氣生財。

 

 

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