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04/10/2023

職場女王Son姐 | 女人唔易做！三級片女星如何面對「被標籤」？社會何時才放下性別，看重實力能力？

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　　剛剛讀到一則新聞，圖文並茂報道一位曾拍過3級片被稱為「晶女郎」，參選過港姐成為最後五強之一的梁敏儀，被記者發現在一間蛋糕店做店員。接受記者訪問時坦言疫情爆發後，所有工作叫停。為了生計，必須出來找工作，炒散兼職都做過。好不容易才找到現在這一份長工。被記者問及是否有受到客人不禮貌對待，這個問題在我看來非常不禮貌，不過梁小姐答得好，我非常欣賞梁小姐的豁達從容，只答有些客人是頗難照顧，不過都要笑著做。

 

　　我想起另外用兩位曾經拍過3級片的女星，一位是鄭艷麗，另一位是舒淇。

 

　　早幾年前鄭艷麗被傳媒發現在快餐店工作，以『淪落到』在麥當勞做來形容。為此我憤憤不平寫過一篇，曾經拍過三級片又如何？終此一生就要帶着這個『被標籤』，日後無論做甚麼都要被歧視被奚落？這些標籤，對當事人可以造成幾大的羞辱困擾？最近有傳媒報道鄭小姐出post說自己身在醫院，我衷心祝願早日康復。

 

　　舒淇當年出道同樣是個三級片艷星，如今是斐聲國際的演員明星。上了位成了名之後，被記者翻舊帳，把她以前在年少無知拍下的裸照翻出來公諸於世，有多難堪？最終她能夠優雅地把衣服一件一件穿回去，要有幾強大的心臟幾高的EQ才可以堅持一步一步走到今日？憑着自己的努力修養修為，最終修成正果，事業有成，覓得如意郎君，一切一切得來太不容易了！

 

　　花無百日紅，尤其是演藝圈，生活是現實的，現實是殘酷的，曾經幾風光也好，曾經不再風光不在，就要腳踏實地搵工做養活自己養活家人。所有靠自己雙手為生活打拼的人都是高尚的，都是活得有尊嚴的！職業無分貴賤，所有工作工種都一樣值得被尊重重的！作為一個即使只是薄有名氣的藝員，無論做甚麼都會被放大討論，任何人都可以隨意批評批判，明知會被人指指點點看不起，依然能夠放下包袱從新開始，勇氣可嘉，值得佩服。

 

　　不是不唏噓的，男女平等？說話是這樣講的，實際上對女人依然非常不公平！男人三妻四妾是風流是本事，女人男友眾多是下流是賤格。不是說時代進步了嗎？究竟到甚麼時候大家才能真正放下性別標籤，看實力看能力，而不是性別，不戴有色眼鏡以事論事？

 

　　其實無分年齡性別角色崗位，很想鼓勵大家不必理會閒言閒語，拒絕被標籤，勇敢活出真我真色彩！

 

 

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