職場女王Son姐 | 出差claim公數7宗罪！請客食飯變請朋友？津貼包哪些個人物品？

上個禮拜關於英國Citibank高級分析師出差claim公數，結果賠上了工作不特止，還要賠上了自己的前途。不得不讚的是我的讀者們的質素，造成這樣的結果結局，眾口一詞的說法就是：抵死！自作孽不可活！

不過我上次問大家公務出差，會點樣做的七個行為，請看以下分解：

1) 帶伴侶包括家人朋友

返工返Office可以帶埋伴侶家人朋友嗎？如果不可以，出差一樣不可以！酒店房是流動辦公室，出差時間是辦公時間，公事公辦，公私分明，不應該容許任何事情影響自己的工作情緒心情。

2) 做完工事，延長機票多留幾日

之前得到公司允許的話，是可以的。但本末絕對不能倒置！有大企業高層，因為阿仔要去美國讀書，特登安排出差時間配合，因利成便，天衣無縫。免費永遠是最貴的，世事就是如此巧合，陪兒子返大學報到，撞正同事開心分享，原來去美國的主要目的就是為了陪太子讀書。真係恭喜晒！

3) 用膳食allowance請朋友食飯

出差食飯allowance有兩種，一種是應酬請客食飯，一種是個人食飯津貼。個人食飯津貼，參考今次Citibank分析師事件就得。公費應酬請客，只要不超過規定金額，自由度應該大很多了吧？是咁的，請客食飯必須要在單據上寫清楚請邊間公司甚麼人吃的，但究竟是誰人吃的邊個知？單據上寫的請客食飯，其實是假公濟私請了自己的朋友食飯。結果被請客的其中一位賓客，在餐廳被請食飯的時候，竟然可以分身在辦公室視像會議。有請大衛高柏飛！

4) 用出差allowance買個人物品

個人物品的定義究竟是甚麼呢？範圍可以多闊呢？衛生巾當然是個人物品，親戚幾時來，的確可以突如其來。但如果claim數者是個男人呢？避孕套雖然是男性用的，但需要用的人確是沒有性別之分。擺明是個人用品，照claim可也？

5) Mini Bar任飲

返到酒店房打開雪櫃有甚麼飲甚麼？有甚麼問題？汽水啤酒果仁朱古力，飲完食完自動就會有人refill，Office都係咁㗎啦！Check out一次過找數搞掂！如果不是公費找數，而是自己找數的話，會如此自在放任的啟動Mini Bar自動refill模式嗎？

6) Room Service任叫

龍蝦做早餐得唔得？沒有超出全日allowance上限，再加支香檳都仲得！有食唔食罪大惡極？有飲唔飲最惡極！一次過叫多幾支，攞返屋企慢慢歎！

7) 衫褲鞋襪洗燙服務

衫褲襪要洗鞋要擦，保持儀容整潔個人衛生清潔是應該的！所以除了內衣褲襪子絲襪，襯衫套裝西裝，由頭到尾由裏到外全部日日更換每日乾洗，洗衫費是沒有上限的！照單出數，你是上司的話，會不會批？可不可以不批？