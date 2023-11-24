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24/11/2023

職場女王Son姐 | 世上有免費午餐？關於回答讀者提問：畀錢都未必願意收！誠心誠意更重要

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　　我雖不是個名人，但在職場的確有名氣，題外話：職場女王確實有霸氣。我有公開個人專頁，這些年來一直都有讀者私底下send message給我，當中除了職場問題，亦有關於親子、家庭、私人感情問題的。

 

　　每個人最寶貴的是生命而能夠給其他人最寶貴的禮物，因為時間就是生命。我知道在十字街頭不知何去何從的徬徨，我亦知道心底裏有很多問題不知道可以問邊個，有些對朋友對自己人都難以啟齒的話題不知道可以向誰傾訴。我很感動讀者們對我的信任，願意向我傾訴。

 

　　以前我是即使幾忙都無私無償抽時間回答每個讀者的提問。我的答案，其實不管是任何人講的答案，都只能作為參考之用，我答了問題就解決了？老老實實若果我有這個特異功能的話，我認我市儈我認我滿身銅臭，我一定把它發展成為一門盤滿缽滿的生意！我不期望亦不需要任何回報回饋，但絕對不需要的是完全無意義的辯論。

 

　　我不面對現實，現實始終要我面對，一而再再而三，用又要問我又要挑戰我，左一句你唔明白，右一句你唔知情況，挑戰變挑釁，自問心血少EQ低，真係冇幾多血夠嘔幾多血管夠爆，決定放過自己，公開在以前報紙專欄開講明，不再私下回答任何讀者提問。如果堅持要問，而我選擇會答的話，就公諸於世在專欄公開答。又如果非常緊急嚴峻，希望我能夠解答的話，去睇相都要相金先惠，問我問題就先放低$5,000，大家估下之後還有沒有人繼續問我問題？

 

　　說來奇怪，去睇相問卜，究竟準唔準未睇點會知？用但願意花幾千蚊甚至過萬幾萬去睇去問的多的是。但做對自己有用能令自己進步改善，真正終身受用的career coaching/counselling就唔捨得快。詢問我意見，因為就手方便and免費，sorry囉，我拒絕奉陪！

 

　　最近可能我接連上了電視節目又經常出席公開活動，多了些人氣吧，又開始有讀者send message問我意見。我份人口硬心軟又健忘，見問題不是很多能答就多多少少答一些、幫一些吧。結果重蹈覆轍，歷史之所以不斷重演，是因為人類沒有從過去吸取教訓！

 

　　我不可以阻止任何人send message給我，但我有絕對權利決定不理會答不答，發送壓迫性爆炸式message的人，會直接被block。只有認真的對待會被認真的對待，只有真誠的對待會被真誠地對待。世上沒有免費午餐，但費用是錢的話，你願意付別人都未必願意收。但費用要是誠心誠意的話，那就是無價。明就明唔明就算，總之我擺明車馬說了算！

 

 

 

 

 

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