職場女王Son姐 | 請人難定做生意難？老闆VS員工僵局如何拆解？老闆唔好再想當年！員工如何保持競爭力免被淘汰？

2023年即將完結，日子多難過，都要過，都會過。雖然香港經濟下滑，坦白講市面確實蕭條，股票地產情況如何大家有目共睹。不過吊詭的是，各行各業老闆都大嘆生意難做，不過同時亦大嘆請人難。究竟生意難做的難，還是請人難的難？誰比誰更難？

話分兩頭講，生意難做的確是事實，但決定要不要繼續撐下去，是老闆的決定，員工其實冇say！所以生意淡薄收入減少不是員工的錯，日日黑口黑面糟質員工，出糧出到皇恩浩蕩似的，不如關門執笠算吧啦！至於打工仔，既然決定搵工返工，最基本都要把自己的份內事做好，待人接物該有禮貌，對自己對老闆上司同事下屬都應有尊重。

這些年來勞資關係愈來愈對立，老闆對員工不滿，員工對老闆不滿，但偏偏如何不滿也好，老闆需要員工，員工需要老闆，這個僵局如何拆解？唔想咁樣，可以點樣？

給老闆的話：

想當年？忘記他吧！時代不同了，價值觀完全改變了！以前聽到有OT打工仔不知幾開心，因為可以搵多啲。而家打工仔見工已經講明不要OT。今時今日打工仔最在意的是福利假期工時，老闆想招聘挽留人才的話，就要在福利假期着手。老闆要學懂站在員工的角度出發，人性化管理，了解員工需要的想要的是甚麼；男員工的侍產假、紅白二事、除了員工自己的生日，家人包括伴侶父母子女的生日假、進修津貼、培訓資助……慷慨一點，大方一點，絕對可以收買員工的心。無可否認，公司開支會因此增加，但減少了的staff turnover rate，增加了的員工歸屬感，並不是錢能夠買得到的。

給打工仔的話：

即使香港經濟幾乎一潭死水，對打工仔搵工可以說完全沒有影響。不過打工仔不能掉以輕心，職位空缺看似沒有減少，是因為近年離開香港的勞工人口大大話話幾十萬。除非已經搵夠收山唔使做，否則不論想搵工轉工的，爭取時間把握機會，明年就業市場很難樂觀。經濟要重回升軌，恐怕都不是短期內甚至三兩年內會發生的事，更重要的是，要keep住update市場動態，不斷upgrade自己吸收新知識，學習新技能，保持競爭力免被淘汰。

一邊寫腦海中浮現獅子山下歌詞：

「人生不免崎嶇 難以絕無掛慮

既是同舟 在獅子山下且共濟

拋棄區分求共對



放開彼此心中矛盾 理想一起去追

同舟人 誓相隨 無畏更無懼



同處海角天邊 攜手踏平崎嶇

我哋大家 用艱辛努力寫下那

不朽香江名句」





好景逆境，同舟共濟，共同渡過！