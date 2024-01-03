職場女王Son姐 | 2024一字記之曰：變！面對改變、迎接改變、勇於求變！貪戀賺快錢、食老本還有甚麼競爭力？

新的一年第一篇，新的一年新開始，祝願各位得償所願，身體健康，長做長有！

先給各位兩句大家耳熟能詳的鼓勵『自古成功在嘗試，失敗乃成功之母』Well……其實這兩句不是口號，想深一層可能算不上鼓勵，是必須面對克服經歷的現實和事實。

新年願望年年有，又有幾多能成真？老老實實，隨口噏的願望要是能夠成真，還有人會努力認真打拼嗎？只有認真的對待會被認真地對待，想要收穫就必先要耕耘，想要有收成就必先要播種。不過講起上來成件事非常葵花寶典：『若練神功必先自宮，即使自宮未必成功』你肯自宮，去搏你想要的成功嗎？就看你願意犧牲幾多，去到幾盡，堅持多久，去換你想要的甚麼！

自宮，並不是要你自殘的意思，手起刀落果斷切除的不是生殖器，是自己的陋習過失、蹉跎糾纏，一刀兩斷的意思。過程可以有幾痛？一邊寫我一邊痛！鳳凰要浴火，人生要淬煉，方能修正果。

2024年經濟環境的確不容樂觀，不過最壞的時候同樣亦可能是最好的時候。其實每一次香港經濟出現危機，九七年的金融風暴，二千年的科網爆破，零三年的沙士，零八年的雷曼事件，還有史無前例捱了超過三年的COVID日子，我都私心希望可以激發出香港人的靈活應變，勇於改變的精神和變的能力。個個都指望靠炒賣靠炒高樓價賺快錢，不想努力工作只想盡快退休歎世界，不思進取不斷食老本的香港，還有甚麼競爭力？

香港政府有幾廢，所有政策有幾離地，這些年來每況愈下，鐵證如山，還對這個政府有期望還等政府打救的話，失救是必然的下場。既然知道無可靠，就自強靠自己！在香港生活得不如意不稱心，決定要走，無可厚非。但不管是沒有說走就走的條件，還是依然喜歡在香港生活也好，選擇留下來還是選擇離開，都是每個人的自由。兩者之間不存在高低，不需要批評，不需要羨慕，不需要妒忌，更加不需要向任何人交代，只需要互相尊重就好。

政府大鑼大鼓搞那麼多大龍鳳搶來的專才人才，有沒有搶走我們的飯碗？削弱了香港打工仔的競爭力？擺在眼前的事實，莫講人才那麼高端，各行各業都依然面對招聘人手的困難。所以我幾時都話，不需要理會他人，只需要增值自己。

2024，一字記之曰：『變』！面對改變，迎接改變，勇於改變，敢於求變！