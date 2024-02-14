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14/02/2024

職場女王Son姐｜開工大吉！坊間揶揄Year of the Loong=Loan？香港起死回生需轉型，行業興衰無可避免

#管理學 #財政預算案 #Pantry熱話 #香港經濟 #結業潮 #Loong #轉型 #北上消費
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　　先祝各位讀者龍精虎猛，如意吉祥，笑口常開！

 

　　正值新春，應該講吉利說話，欣欣向榮龍年大旺行大運誰不想？但龍年香港經濟，是每況愈下還是谷底反彈？我說香港會有新景象會變好，大家會不會信？唔使問車公，看店舖的空置率，大企業國際金融機構不斷縮減業務規模甚至直接撤出香港；小商戶面對生意下滑周轉困難，經營成本包括租金人工依然高企，一籌莫展！新年過後，情況只會更差，各行各業都有可能出現倒閉潮結業潮，打工仔的飯碗如何保得住？安居樂業，談何容易？

 

　　香港人一窩蜂北上消費，搞起帶旺深圳經濟。國內遊客依然來港，農曆新年假期人流湧湧，但絕大部份都是到此一遊，消費花費都是非常極之平民化。有免費煙花睇當然不會走寶，睇完馬上走，不會逗留停留。以前香港靠旅遊業帶動經濟，郵輪客是負擔得起高消費的大客，還有來自世界各地的旅客，來香港食買玩，都不吝嗇腰間錢。如今郵輪不再停泊香港，高質素的旅客不再來港，不斷日夜搞繽紛會能起死回生嗎？

 

　　還有投資市場，不論是股票房還是地產，全部一潭死水，資金不來，還要抽走，當年令香港經濟起飛的元素，今日全部不再不在，香港的經濟靠甚麼撐起？憑甚麼走出谷底？憑信念、憑打不死的香港精神、憑香港人的靈活變通……關關難過關關過，香港有甚麼難關未見過未經過？只是香港精神，還有嗎？還存在嗎？還能夠靈活、還有可以變通的可能空間嗎？

 

　　不管是身不由己、迫於無奈，還是熱愛香港選擇留低，我們都是留下來的人！既然同坐一條船，同舟共濟，禍福與共，就不能自亂陣腳，更加不能放軟手腳，為自己為所愛的人，一起努力拼下去走出去！所謂「山不轉，路轉；路不轉，人轉；人不轉，境轉；境不轉，心轉。」轉心，轉念，轉思維！

 

　　香港需要轉型，行業興衰無可避免，舊的不去新的不來，靠山山倒，靠人人老，靠政府？靠得住嗎？靠自己最好！

 

　　Year of the Loong 被揶揄是 Year of the Loan，如果你認同，只能怪你自己不諳世事見識淺薄。要百業興旺需要銀行放水，有loan問可loan，銀根鬆動有得周轉，大小生意才能夠經營下去。今年的財政預算案，可有任何利民紓解舒緩的措施出場？殺到埋身實在沒有時間等運到，頂硬上啦大家！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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