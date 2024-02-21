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21/02/2024

職場女王Son姐｜有工冇人做，有人冇工做！金融銀行業招聘日in足整日都請唔到人！拆解香港職場困局︰經濟差即裁員，是管理層短視？

#經濟 #面試 #管理學 #打工仔 #飲食業 #人才 #招 #銀行 #人才荒 #企業 #求職 #機師 #國泰航空 #機組人員 #人手 #裁員
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　　雖然各方面的經濟指標指數不樂觀，但直至目前為止香港的就業市場情況依然是供不應求，各行各業生意很難做是事實，但請不到人亦是事實，但與此同時，亦有很多打工仔大嘆工作辛苦人工又低很不開心，正路應該盡快搵工跳槽，何解寧願留低繼續受氣？最諷刺的是，日日開口埋口說辭職的員工，日日準時返工繼續留守。亦有失業人士表示已經很努力積極搵工，只不過真的冇工做冇人請。究竟請人難還是搵工難？當中究竟發生了甚麼事？

 

　　有工冇人做，說明那些不是打工仔喜歡做想做的工作。例如飲食業長期缺人，因為工時很長，廚房很熱樓面很忙，公眾假期例牌要返工，如此困身辛苦的工作，還是會有人做的，不過寧願炒散不願意做長工，幾時返工幾時唔返工自己可以話事。即使資源配套豐富的大酒店星級食肆，同樣面對人手短缺的難題。金融銀行業，以往出個招聘廣告，求職信如雪片般湧入塞爆email信箱。招聘日大量求職者一早到場排隊等候面試，如今最慘烈的case是全軍覆沒，整日一個正經正常的求職者都沒有！

 

　　歸根究底，是因為人手人才出現嚴重斷層，還有很多僱主依然墨守成規和時代脫節了的問題導致。

 

　　每一次經濟轉差，大企業節省成本最快的方法就是裁員。想當年行業工種沒有今日多元化，行業少選擇少冇辦法，打工仔只能在行業內繼續搵工。看看近日國泰航空，面對航運業復甦，未能增加班次，反而要不斷縮減取消，說出來真好笑，不是沒有飛機，是因為飛機師和機組人員都短缺。這個局面是誰一手造成的？當日管理層短視，手起刀落一刀切，今日就要為此付出沉重的代價！被裁減的飛機師，不是只能在香港揸飛機的，除了民航機，還有私人飛機的。被裁減的機組人員，豁出去轉行就不會回頭，即使選擇重操故業，還有太多其他選擇。再看看國泰的招聘會，想當年說萬人空巷都不為過，求職者凌晨開始排隊，只為了得到一個入場的機會。最近國泰都有辦招聘會，那場面？點知今非昔比咁簡單！

 

　　有人冇工做，我相信是因為找不到理想的工作，甚麼是理想的工作，因人而異，我只能沒有perfect job，只是時間不等人，即使不等錢開飯，義工也好part-time也好，不能讓自己和社會脫節，不能讓自己怠懶，一旦成為習慣，影響一生！

 

　　香港要繼續向前走，never so ever需要大家同心協力，企業需要改革改進，打工仔亦需要不斷學習更新知識技能，雙管齊下，共同努力，就有新轉機！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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