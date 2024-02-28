職場女王Son姐｜飲食業難題！侍應起薪$1.5萬都請唔到人？無人入行做點心酒樓老闆提議減大學學位？加錢無用！管理層要醒覺喇！

香港請人極度困難的情況，真正橫跨各個界別行業，當中究竟發生了甚麼事？

今次嘗試和大家來個專題探討，就以首當其衝的飲食行業做參考。看招聘廣告薪酬待遇已經比以前好了很多，每週5天每日8小時工作，銀行假期，生日假期，津貼全部交通費，樓面侍應起薪點15000元，為什麼依然請不到人？

原來15000元不是底薪，是所有津貼加起來可達到的數目。雖然假期比以前多，但是紅日生意最旺，假期只能在平日放。8小時工作由朝企到晚，做到冇停手，所以完全吸引不到年青人入行。即使肯做都寧願炒散，不同年齡層不同階層有不同原因，為了可以出現金糧無需報稅，為了有自由返工不返工自己可以話事。

但生意即使如何淡薄，除非拉閘執笠，否則還是要繼續經營下去，面對人手如此短缺怎麼辦？酒店餐飲一樣面對同樣情況，需要的不只是人手還有人才，情況更加嚴峻！服務水平可以用淪陷來形容，只要有機會去過酒店出席過晚宴，酒店有幾多粒星，服務水平扯平，難聽一點講，不需要有期望，自然就冇失望！所以做顧客服務的成為厭惡性行業，搵顧客服務部都得不到應該得到的服務，是不是很諷刺？題外話，顧客的質素同樣每況愈下，究竟雞先定蛋先？

缺乏新人入行，亦是飲食業面對的另一難題！不過竟然有酒樓老闆因為年青人不肯入行做點心，竟然提議減少大學學位？不是以為這樣做，就能夠迫更多年青人選擇做點心學徒吧？兩件事如何可以混為一談？就是這種老闆這種思維，令到新人不願意入行，舊人走得就走！OK，就當有年青人迫於無奈選擇做點心學徒，對工作毫無熱誠興趣，只是為兩餐焗住要做，抱住這種心態入行，能夠堅持做得多久？會能做出成績來嗎？能解決人手人才荒嗎？

當今時今日的打工仔不再盲目為錢工作，追求的是生活條件而不是生存條件的時候，企業僱主就需要發揮創意拿出勇氣作出改變改革。有危有機，我以為我一直期待已久的局面會出現，但看各大小招聘廣告，依然逃不出價錢加福利的框框。如果加錢有用就就不會造成今日這樣的困境局面，裝睡的人，是不可能叫得醒的！願意醒覺的老闆管理層，又會有幾堅定的意志，願意付出幾大的代價，作出幾大程度的改變呢？