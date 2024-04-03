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03/04/2024

職場女王Son姐｜今日香港不能再食老本！理想是盛事之都，事實卻成了國際雞棚？一個阿拉伯王子如何玩起香港？

#提子 #夜繽紛 #阿拉伯王子 #香港 #盛事之都 #雞棚 #Pantry熱話 #管理學 #職場女王
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　　雖然好老土Cliche，都係要講生於斯長於斯，做了一個甲子香港人，以為自己甚麼風浪都見過，以香港人打不死的性格精神甚麼難關過不了？但見香港今日搞到如斯田地，那無力感及壓抑，經濟政治民生種種問題湧現，壓到香港人喘不過來！已經去到臨界點隨時爆破，這一刻香港人要是繼續指責謾罵、不斷內耗，面對難關不是想辦法解決，而是幸災樂禍，商店執笠餐飲業倒閉，長此下去，全香港人的生計都會被受影響。香港要是真的玩完的話，作為普羅大眾、星斗市民的我們，全部都無法獨善其身！

 

　　其實選擇留港消費還是出外旅遊花費，每個人都有自己的選擇自由，真正悉隨尊便。回國內消費，就以餐飲業吃火鍋為例，同樣的材料，國內的價錢是香港的1／3，價廉物美服務周到，香港的確冇得比！最為香港人詬病的，是香港的服務質素每況愈下，想食餐安樂飯都要被限時，寧願買兩餸飯返屋企慢慢食，好過貼錢買難受。有危有機，洗牌重來，正所謂一雞死一雞鳴，最艱難的時候亦可能是最好的時機，事實經已證明不能夠食老本，不可以一成不變，而是要努力求變，肯創新肯改革，一樣可以殺出新血路！

 

　　只不過香港是甚麼時候開始以鬥平取勝？本來來自環球各國的旅客，怎麼好像變了剩低國內遊客，明明可以食四方飯，何解只吃一方飯？ 香港的特色，甚麼時候開始變成那些無特色千篇一律的夜繽紛？不斷吹噓打鑼打鼓的盛事之都，沒有最差只有更差，沒有最出事只有更出事！

 

　　我並沒有誇大其詞，新鮮滾熱辣的「提子事件」，政府大肆宣傳叫大家提防騙子，結果一個身兼菲律賓歌手的阿拉伯王子，得把口講話會來港投資50億開家族辦公室，香港高官名流主席空群而出爭相接待不在話下，連大學都急不及待頒個名譽教授。我自問才疏學淺，沒有讀過幾多年書，一直以為名譽教授必須要有突出貢獻或者突出捐款，以為王子做過或者捐過些甚麼，原來甚麼都不是？是因為王子歌藝夠勁而獲頒的？

 

　　堂堂盛事之都，國際金融中心，管治班子一流，一個王子足以玩起一個香港，香港從此更負盛名，國際雞棚之都是也！今次香港終於成為世一，勁！

 

　　身為香港人，係唔係與有榮焉呢？

 

 

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