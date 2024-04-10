職場女王Son姐｜2024職場生態同6年前完全冇變！點解加人工都請唔到人？老闆沿用舊經營方針必然被淘汰？

2018的報紙剪報。當時打工仔常態的16點，6 年後的2024 竟然完全適用！足以證明世界變了、時代變了，但是職場生態仍然完全冇變！怪不得職場怨氣愈來愈重，上司下屬、僱主員工之間的關係，點止對立，簡直水火不容。但偏偏一方面還是要繼續請人，一方面亦還是要繼續搵工，各執一詞各有己見，如何合作是好？

當年出post分享，我的讀者們加上以下幾點：

要帶埋老母返工

畀老闆出氣，人工包埋

一日到黑話辭職唔做嘅人，一日到黑都好勤力繼續做

冇嘢可以阻止到香港人返工

無午膳時間，問你食夠未、要食幾耐，唔使你做啊

風雨不改，記得準時開laptop返工

No pay leave唔係on leave，係No Pay Work From Home



即使外圍經濟講到幾差都好，以失業率計，香港可以講是全民就業。打工仔只要想搵工，肯返工一定搵到工，差在願不願意做、喜不喜歡做而已，主導權在打工仔手上。各行業的薪酬都上漲，是不爭的事實，但加了人工是否就能夠請到人？事實證明不是的！

香港零售業、飲食業面臨前所未有的衝擊，但這個衝擊並不是單單與香港人喜歡北上購物消費造成的。網購流行，淘寶方便，尤其是不管在國外甚麼網站買回來的家品用具，結果都是Made in China的時候，直接淘寶淘回來快靚正，還要慳一大截。零售商店租金貴、人工貴、經營成本貴，貨品種類亦不可能夠網上商店五花八門，如何能夠保持競爭力？如何吸引顧客上門？沿用以前的經營方針手法，被淘汰是必然的下場。

以前返工一定要返Office，而家在家工作得，同一時間做幾份工作一樣得，Slasher、freelancer或者以外判自由身形式接job做一樣得。打工仔都可以自主工作，收入不會比做一份工少之餘，工作時間的彈性及自由度更大。

老闆最渴望得到的忠誠、投入、創造力、拼勁幹勁……Sorry囉，統統用錢買唔到，究竟怎樣做得到？職場女王Son姐醒你：不是靠能力，是靠量力！你肯教不代表下屬肯學，做老闆、管理層有能力是應該的，（潛台詞是：你出糧多過我，應該做多啲；有本事就唔使打你份工啦！）

靠量力是甚麼一回事？教學相長，你哋話呢？