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24/04/2024

職場女王Son姐｜給「回頭草」的忠告︰走回頭路永遠走不出新路！點解當初辭職？記住這個轉工大忌！

#職場 #辭職 #HR #辦公室求生術 #人事部 #回頭草 #轉工 #Pantry熱話 #企業文化 #招聘 #打工仔
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　　不論做人還是做事，我都不是一個會吃回頭草的人。不是說我不念舊情，或者做的每一個決定都是對的，我只不過是一個勇於面對現實、，以及自己過失的人。人，應該向前望、向前行，想當日自己做的每個決定，都是當刻最想做的；回頭再看，當然會看到自己的衝動，考慮得不夠周詳，所以經一事長一智，這些經歷就是經驗。這些經驗，令我們懂得以後做決定時應該如何考慮考量。

 

　　如果問我可不可以吃回頭草，我會反問為甚麼要吃回頭草？所以我幾時都話辭職，不是一時衝動的決定，而是一個深思熟慮的決定。經過深思熟慮、清楚知道為甚麼必須要走的話，無論轉工後遇到甚麼困難難關，都會想辦法面對克服，而不是心思思想吃回頭草。

 

　　最近有讀者來函，之前的工作因為壓力太大，導致精神出現問題，年初辭職了。最近幾個月一直都見舊公司同一職位的招聘廣告，思前想後想再次申請，認為會有發展機會，問我這樣做好嗎？

 

　　離職之後再申請入職，當然可以。因為沒有公司可以拒絕任何人申請，只不過會不會有機會，就很視乎當日離職時，是否做到好來好去、日後好相見。還有公司文化、人事部的慣常處理，當然還有和老闆上司同事下屬之間的關係如何。不過要想清楚的是，當日為甚麼決定走？當日令自己決定走的，不管是人、事還是環境企業文化，今日依然冇變的話，即使能吃回頭草，又能吃得了多久？

 

　　最重要的是，這位讀者因為承受不了工作壓力才辭職，可有想過想吃的回頭草是壓垮自己的稻草？知道自己根本吃不下，就應該放下。好好收拾心情，想一想甚麼類型的工作適合自己才是正路。

 

　　轉工大忌，是拿新舊兩份工作做比較。除了根本沒有可比較性，如果舊工作那麼好，為甚麼要辭職？新工作就是新挑戰，需要專注投入，盡快適應，建立創造自己的存在價值。

 

　　總是想著走回頭路，就永遠走不出新路。工作只是人生的一部份，但就影響了人生的大部份，所以沒甚麼比找一份適合自己做的工作更重要。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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