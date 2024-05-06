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06/05/2024

職場女王 Son姐｜全港第5大會計師行裁員！以勸退為名，員工要揀被炒或被辭職！公司唔畀Reference Letter影響日後搵工？

#強積金對沖安排 #會計師樓 #代通知金 #Reference Letter #Pantry熱話 #裁員 #辦公室求生術 #辭職 #HR #人事部
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　　香港經濟有幾好，市道有幾暢旺，大家有目共睹。如果大家感受不到「由亂入治」，步入「由治及興」的這個新階段，只能是因為你悲觀。

 

　　大公司大企業一樣醒目，配合香港發展新趨勢以平取勝，直接撤走close down得，cut人down size亦得，配合政府輸入外勞政策cut cost更加得。尤其是重災區的飲食業建築業運輸業物流業，由高才通到勞工階層全部涵蓋，香港唔慌冇人才、冇人手，大家話係唔係？

 

　　天要落雨公司裁員，打工仔冇得揀只能接受，執包袱走人。但原來事情並不是如此簡單，最近就有一間據說Big 4以外最大的會計師樓要裁員，字眼上講得好好聽係勸退（counsel out），有兩個看似是選擇的選擇可供選擇：自動辭職，沒有代通知金，有reference letter；不自動辭職的，有代通知金，沒有reference letter。

 

　　同一時間亦收到幾位讀者message問我，因為辦公室政治、因為架構重組、因為生意不景……原因不同但結局一樣，you’re fired！但同樣地都被要求選擇being terminated 或是自己resign。選擇自己辭職的reference letter會寫明是自行辭職，但就要放棄代通知金。想要賠償的，同樣會得到reference letter，不過就會寫明係被炒的！

 

　　公司炒人，員工冇say，一係畀notice一係畀賠償金，就係咁簡單，何解搞到愈來愈複雜？有打算裁員、或是有很多年資長的員工的公司，肯定會趕在明年5月1號取消「強積金對沖安排」生效前出招，打工仔境況堪虞。

 

　　Reference letter真的有那麼重要嗎？退一步講，沒有reference letter就找不到新工？如果是被炒的，真的會影響日後找工作的機會嗎？

 

　　關鍵不在於letter，在於心態、在於如何向新僱主交代。最有力的reference letter並不是由公司寫的那一張，因為當中只能列明在職期、職級、離職時的人工及理由。由直系上司寫的reference最有效更具說服力。如果被炒是因為被迫二選一的話，講出事實就可以。被炒的原因離不開不識做人、不懂做事、做錯事，坦白承認自己的缺點錯處，已經深刻反省、吸取教訓，絕對比講大話東拉西扯顧左右而言他好吧？

 

　　世界很細小，reference letter有寫冇寫又點？紙是包不住火的，內裏當真有文章的話，如何隱瞞逃避，始終都會爆出來的，倒不如一早自行交代清楚。要錢定要信？計我話，最緊要自信！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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