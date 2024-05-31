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31/05/2024

職場女王Son姐｜打工仔緊記職場5必「要」！點做到工搵人，唔使人搵工？興趣是工作的精神食糧？

#入職 #職場 #升職 #辦公室求生術 #打工仔 #管理 #管理學
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　　今日講講職場上的五必「要」。

 

1. 要學問

 

　　學問就是首先要學識發問。問問題需要思考，亦需要技巧。問之前先做功課，嘗試自行解決找答案，而不是貪方便快捷、四周圍問。還要懂得看情況、睇場合，以為拋幾個問題出來刁難別人令自己出位，結果突顯自己的品格低令自己出醜。別人給的答案只能是參考，要咀嚼要消化要吸收。

 

2. 要看前

 

　　初入職是甚麼部門職位職級不重要，看清前路很重要。尤其是年青人對行業的認識，對自己的興趣究竟何在都不知，最正常不過，要做過試過才知道。先別惦記著能賺錢，先學著讓自己值錢。賺不到錢，賺知識；賺不到知識，賺經歷，不重價錢，只重價值。不管甚麼行業同樣求才若渴，以上都能做到了的肯定是人才，人才從來不需要擔心搵工的，只需要做選擇就得了。

 

3. 要進步

 

　　進步不是為了升職，是為了提升自己為自己增值，為了增加籌碼，有條件為自己爭取更佳位置、更佳薪酬，最重要的是做與不做的選擇自由。正所謂：「讀萬卷書不如行萬里路；行萬里路不如閱人無數；閱人無數不如名師指路；名師指路不如貴人相助；貴人相助不如自己去悟；自己不悟神仙也難救。」

 

4. 要改變

 

　　世界不斷在變，做人的思維觀念，做事的方式方法，管理的模式做生意的模式，點只日新月異？與時並進只是基本，必須要追貼時代的腳步。想出類拔萃，想獨當一面，就要主動求變，帶動改革改變。當工作可以被AI被程式取代，墨守成規一成不變、以不變應萬變的結局，就是被淘汰。

 

5. 要興趣

 

　　興趣可以當飯食嗎？興趣點只可以當飯食！興趣是精神食糧，是當所有人都堅持不下去的時候，自己依然可以撐下去的動力。工作如果只是為了錢的話，每日返工、放工是例行公事，機械式不斷循環；每日刻板枯燥了無生趣地工作，能夠賺取高人工、換來豐厚的收入嗎？相反，就自己有興趣做的事，樂在其中愈做愈起勁。講到底，天下沒有不辛苦的工作，只有做自己有興趣的工作，幾苦都能夠甘之如飴，流幾多淚、打甩幾多隻牙、吞幾多血都會堅持不放棄，撐下去。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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