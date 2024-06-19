職場女王Son姐｜職場鬥誰能笑到最後！點解勤奮賣力卻被老闆投閒置散？Work Hard不如Work Smart吧！

上一篇下集大結局，反應非常熱烈，讀者們在我Facebook專頁留言討論。如果未睇之前兩篇的讀者，強烈建議先行翻閱，知道來龍去脈再睇未遲。做人做事，最忌以偏概全，未窺全貌就知少少扮代表，最終肯定出事。

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不過事件中的A不在此列，因為他並非一知半解做錯事，比立壞心腸更壞的破壞，其人格品格表露無遺。至於B，他冷靜、沉著處理的方法，絕對值得大家參考學習，包括我。想深一層，即使知道後大吵大鬧又能如何？A只要死口不認自己有另一份數據，甚或道行再高一點，說自己都是剛剛收到、正想和B分享，B即出師無名，黑狗得食白狗當災，除了硬食可以點？相反，沉住氣忍一時，做好部署，為自己爭取更有利條件、更多籌碼，真正冇得輸！

人生也好，職場也好，鬥的不是走得快，是走得遠攀得高，看誰能夠笑到最後。我被問過無數咁多次，為甚麼總是勤奮賣力，做到像牛一般的，卻被投閒置散，沒有好下場？那些得把口講翹埋雙手日日扮忙，卸膊Hea做樣樣齊的人可以平步青雲，得老細青睞？何解硬橋硬馬真功夫，敵不過花拳繡腿？究竟有冇得解？

答案就是：Work Hard 不如 Work Smart！

Work Hard︰公司文化即使老闆文化，跟官要知官姓乜。老闆的作風性格喜好，最低限度都要摸清楚。當老闆是農夫，你是一隻牛當然有價值，即使如此，都要懂得與時並進，時移世易，幾多隻牛都頂不到一台機器，牛的價值和牛肉的價錢掛鉤，還有，有不少人是不食牛肉的！OK，我尊重每個人的選擇，包括死牛一邊頸堅持的牛，不過愈賣力肉愈韌，不能增值，反而是自貶身價。

Work Smart︰識做事不如識做人。幾打得、打到焦頭爛額，極其量都只能是個鍾無艷。即使勉強入得了眼，都入不了老細的心，永遠比不上那個甜言蜜語、看風使舵、令老細如沐春風的夏迎春。人貴自知，不管老闆要的是鍾無艷還是夏迎春，自己是甚麼材料自己知。龍游淺水遭蝦戲，虎落平原被犬欺；一身好本領，沒有機會發揮，幾勁幾叻都冇用。如果不能做到投其所好，講多無謂盡快搵工走。知己知彼，審時度勢，看清事實，冷靜分析，要走要留，果敢決斷。

Work Hard 不如Work Smart！