職場女王Son姐｜記協主席被裁員！點解公司明知會被指責仍出此下策？處事方法與上司不一致注定黯然離場？

新任記協主席鄭嘉如，參選前公司高層曾要求她退選和辭去執委職務，講明她的職位與記協工作無法共存。結果當選後被公司《華爾街日報》以「重組架構」為由辭退她。

這個題目我有應不應該、敢不敢寫的掙扎，不過面對這個難得的職場個案，思前想後還是決定寫。先旨聲明，大家毋須站在政治的角度揣測動機理由，我是職場女王，站在職場的角度，分析事件，捨我其誰？

每個人都有選擇的權利和自由，但每一個選擇作出的決定都有必須承擔的後果。如果事件得出來的結果會令自己震驚的話，只有2個可能性，低估了事情的嚴重性、複雜性，高估了自己的價值和重要性。尤其是當事件牽涉政治性、社會性，身為公司的職員不管職位高低、事無大小，一旦出事，牽涉的不可能只是個人，肯定公司上下所有人都會被牽連。

記協有幾惹火、有幾備受關注，近年想找個場地做晚宴籌款有幾困難，點止可知一二咁簡單？千辛萬苦搵到餐廳酒樓場地肯接，都會被以不同牽強夾硬的所謂理由而被逼取消。華爾街日報office因為香港政治氣候的變化，究竟有幾擔心？撤出香港搬到新加坡，用行動代替說話，無需多講多問了吧？

同類型事件在職場日日發生，當自己的做法選擇與老闆上司不一致時，老闆甚至已開聲提出要求，堅持自己原則、不肯退讓的下場，無論如何都不會是好結果。至於老闆的要求究竟合理不合理，坦白講，員工可以嘗試游說，甚至據理力爭，但能做的僅此而已。想要保住份工就要妥協，否則只能選擇離開。今次事件不只是工作上的摩擦、下屬服不服從上司的決定；站在公司的角度，是必須作出的止蝕決定。明知會被指責也迫不得已出此下策，除了保住公司，從另一個角度看，亦保護了員工。

如果純粹是公司重組被辭退，只要根據勞工法例做足賠償，員工只能接受。不過今次事件以重組架構為理由，辭退是否合法、有否涉及僱員加入工會的權利，當然有權尋求法律意見。不過坦白講，不是我悲觀，我是過來人，打官司是討回不了自己想要的公道的。

事實就是如此，共勉之，互勉之！