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26/07/2024

職場女王Son姐 |如果辦公室是馬戲團！老闆屬恐龍鴕鳥井底蛙、小職員只能坐以待斃？認清事實吧︰從來不是死在別人手

#管理學 #辦公室政治 #動物 #人際關係 #辦公室求生術 #職場 #辦公室 #管理 #動物扮公室
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　　幾年前曾經寫過一本以不同動物比喻辦公室各種人物的書，名副其實「動物扮公室」。適逢書展， Facebook彈出曾經出過的post，想到銷量，百般滋味立即湧上心頭。忽發奇想，如果老闆是動物的話，老闆會是些甚麼動物呢？

 

　　我的讀者從來不會讓我失望，完全有晒畫面，飛禽走獸各有特色，辦公室動物園真熱鬧。獨樂樂不如衆樂樂，歡迎對號入座，想深一層，辦公室馬戲團會不會更加貼切呢？

 

　　兔仔、豬、烏龜、牛、白鴿、綿羊、狗、狐狸、獅子、老虎、麻鷹、孔雀、恐龍、水豚、刺蝟、鴕鳥、井底蛙、猴子，貓頭鷹。甚至四不像、國家級非物質文化遺產、國寶級的熊貓都有。真正蔚為奇觀！

 

　　問題是，公司除了大老闆還有小老闆，還有佢老闆及你老闆，總之全部都是老闆，作為小職員，真係死都唔得掂？咁係因為你悲觀！識得睇我專欄的，都不是坐以待斃、束手待及之輩。大家話係唔係？

 

　　是咁的，每種動物都有其特性和特色。大石可以壓死蟹，係因為隻蟹蠢啫，明明可以打橫行、向下挖搵路走，硬是要企定定，只為硬殼就天下無敵，和石頭鬥硬。更愚蠢的是蟹的眼睛會集中看石頭，而看不見拿著石頭的手，被石頭壓最多動彈不得，被那拿著石頭的手砸，蟹命嗚呼，就此玩完！

 

　　請各位打工仔認清事實，我們不是死在別人的手上，是死在自以為是，目光如豆，還有不適變通上。不是怕不怕死的問題，人終歸都要死一次，但總要死得其所死得、有價值，心口掛個勇字衝出去，一衝即死不是勇，是死蠢！想要吃得開路路通，孫子兵法有教知己知彼，你是甚麼動物，老闆又是甚麼動物，不要總是以為老闆大自己細，就冇say。大象夠大了吧？老鼠夠小了吧？兩者究竟誰怕誰？

 

　　下一篇開始，為大家拆解一下如何與不同動物種類的老闆共事。要學嘢，先要做功課，你可知自己是甚麼動物？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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