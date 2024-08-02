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02/08/2024

職場女王Son姐｜揀工不如揀老細！動物老闆使用說明書（1）︰點應對清心寡欲老好人？真豬、假豬有甚麼分別？

#Pantry熱話 #人際關係 #辦公室求生術 #管理學 #職場 #打工仔
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　　講解之前，各位打工仔先搞清楚自己的位置立場，究竟係你揀工，抑或工揀你？我不厭其煩再講多一次：揀工不如揀老闆。知己知彼，清楚老闆更加要清楚自己，勉強不來，即使夾硬遷就到註定不會有好結果，更加不會有幸福。

 

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【兔仔、白鴿、綿羊】

 

　　這三種動物可以歸納一齊講，因為用特色差不多，可愛的、乖乖的、聽話的、冇殺傷力的，還有渴望世界和平的。但是做老闆必定要做選擇，頭腦要清醒，決定要英明，不可能討好全世界，沒可能一視同仁，公司的決策、業務的方向不可能令所有人歡喜信服。

 

　　跟這種老闆做事就要清心寡欲，一齊食齋。保持童真童心。總之記住，老闆甚麼時候都是善良純潔老好人就得了，虎豹豺狼有下屬員工擔當得了。溫馨提示：英犬爪牙唔易做。

 

【豬】

 

　　豬分兩種，不是肥不肥，是究竟是真還是假。真的豬一樣蠢，還是扮豬食老虎，搞不好豬的是自己不是老闆！

 

　　真豬其實並不是大家想像中的死蠢，只不過是樂天知命，怎麼努力都逃避不了被宰割的命運，有得食就食、有得瞓就瞓，最緊要舒服冇壓力。不認命的豬是野豬，野心勃勃爭地盤，長出撩牙爭天下，聯群結隊四出搵食，非常有團隊精神，不需要怕亦不可怕。

 

　　最可怕的是沒有自知之明，堅持要做一只有為的豬，愈勤力愈出事。錯了還要不知錯，為了拒絕承認錯誤，不惜堅持繼續錯下去。日日執豬屎的滋味如何？如果能把豬屎轉化成為肥田料，都是一門長做長有的生意。

 

　　至於扮豬食老虎的，都講到明是扮的，真身根本不是一頭豬。竟然被當豬看待，究竟誰是豬？豬的究竟是誰？

 

　　動物老闆系列因為動物眾多，需要分開幾編寫，記得追住睇！今個禮拜係噉先！

 

 

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