職場女王Son姐｜動物老闆使用說明書（3）！跟著狐狸老闆學到嘢、獅子老虎是強者但不濫殺！恐龍老闆最兩極化︰絕世好老闆VS食古不化

今次繼續細數職場上各種動物老闆。

Read More︰

職場女王Son姐｜揀工不如揀老細！公開動物老闆使用說明書︰點應對清心寡欲老好人？真豬、假豬有甚麼分別？

職場女王Son姐｜動物老闆使用說明書（2）！牛型老闆做「壞」人、烏龜老闆最自私？邊種上司無恥挑剔常惹事？

【狐狸】

老闆是狐狸，簡稱老狐狸。老狐狸不一定是衰人、是壞老闆，不過是老江湖就是肯定的。狐貍的蠱惑奸詐，換個角度看是江湖生存之道，是聰明，靈活變通，不一定是壞事。在老狐狸老闆身上，聽其言觀其行，可以學到好多嘢！

不過壞心腸的老狐狸，就不是同一回事了！只顧自己利益、滿足自己口腹之欲，挖空心思巧立名目，機關算盡就是為了搵人笨，包括員工。不過正反面教材都是教材，最緊要記住唔好學壞就得！

【獅子、老虎、麻鷹】

以上三款都是強者、是獵人，肯定有霸氣，看似兇殘，但其實從不濫殺，不過獵食乃生存之道叢林法則，物競天擇適者生存。獵食過程講究的是耐力、定力還有爆炸力，目光如炬，鬥智鬥力鬥體力。有這些特質的老闆，都是罕見的人物。

如果指的是那些動輒拍枱發脾氣，大聲咆哮，聲大夾惡、有佢講冇人講的話，就用錯比喻了。

【孔雀】

孔雀開屏型的老闆，著重表面功夫，喜歡展示自己幾靚幾叻，幾有才華，幾咁與別不同，幾浮誇都做得出。做事看心情，花枝招展，到處留情，最喜愛被吹捧，最鍾意被擦鞋、被拍馬屁。

不過從事某一些行業的老闆，的確需要有孔雀帶有自戀的特質，大家猜一猜是那些行業？

【恐龍】

老闆是恐龍，很兩極化︰要不就是絕世好老闆，好到經已絕種；要不就是食古不化，不管世界時代甚麼進步也好，堅持沿用恐龍時代的處事處世方針手法。作為員工，經已絕種的好老闆都能夠遇上，點止行運咁簡單？另外一種，除非自己都是史前動物，否則如何能夠和恐龍時代的老闆共事共處？

咦……咪住，恐龍老闆、恐龍員工共冶一爐炒埋一碟，蠶食資源不思進取毫無建樹，可以屹立不倒穩如泰山的機構，香港有喎！呢間恐龍機構，正值冰河時期的今日香港都凍佢哋唔死？

愈寫愈心寒，大家驚唔驚？