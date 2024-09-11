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11/09/2024

職場女王｜次次打風次次亂！落波後趕返Office意義何在？失人心且不符合經濟效益！讓員工WFH真的那麼困難？

#管理學 #管理 #職場 #打工仔 #人才 #人力資源 #公司文化 #打風 #風球 #人事部 #WFH
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　　香港屬於亞熱帶天氣，夏季打風是必然的事。既然是必然的事，絕對可以制定風暴下返工指引，為甚麼打工仔每次打風都會怨聲載道，迫返工、迫放工，擠到人仰馬翻？

 

　　今時今日，天文台不是預測，是能夠準確計算風暴的威力路線速度，準確度已經能夠以分鐘計算，不論大小企業機構，都有足夠時間調配員工的上班、下班安排，何解還是要等候老闆指示、人事部發落？

 

　　已經是甚麼年代了啦？一部手機就是一部手提電腦，有Wi-Fi就可以工作，究竟有甚麼工作一定要回到辦公室才能完成的？尤其是經歷過幾年COVID日子的訓練洗禮，Work from home係work嘅！當然有些工作工種，無論幾多號風球都要值班工作的，這些公司只有一套恆久以來的機制，所有員工跟着辦就得了。每次打風，為了幾多點落波？需不需要上班？打工仔及HR死了多少細胞？

 

　　大企業大公司一刀切按本子辦事，不理外圍環境，狂風暴雨水浸冧山泥，幾惡劣也好，一律要求員工落波後兩小時內上班。公司guideline寫明，雖說無可厚非，但除了失人心，亦不符合經濟效益。

 

　　就以上周魔羯襲港為例，下午6:40放工時間改掛8號，對大家影響不大。但第二日早上預早宣佈下午12:40改掛3號，員工下午2:40前要返到公司，同一時間出門口返工，所有公共交通工具實況如何，要排幾長龍有幾擠塞，睇新聞報道就得。一年能有幾多個八號風球工作天？讓員工在家工作真的有那麼困難嗎？

 

　　8號風球不用返工是保障員工安全的措施，根本不是假期。打風有假放，只適用於以前，當工作只能在辦公室或工廠內進行的時候。打風冇得返工冇得做，工廠休息、公司休息、員工只能一齊休息。

 

　　留在家中很安全，誰的家中冇Wi-Fi？所以即使身在家中，或在任何地方，會照開工作照做，落風球之後趕返Office的意義究竟何在？把塞車趕路的時間用在工作上，不是更暢順有效率大家都高興嗎？

 

　　間間公司個個老闆都話請人難，但同時間又有很多打工仔話搵工難，HR夾在中間點做都難。互相體諒，互相尊重，建立良好工作關係，真係咁難？

 

　　千言萬語只一句：得人心者得天下係啦！　

 

 

 

 

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