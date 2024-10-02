職場女王 | 一代不如一代？世代之爭必然存在？無得比較！不同世代如何共處共事？

早前被邀請作為職場女王，怎樣看職場世代之間相處，矛盾愈來愈多，關係愈來愈白熱化的問題。

說是世代之爭，肯定是錯的！因為相爭雙方必定對立，即使不是拼個你死我活，都必定要證明你錯我對，初則口角繼而動武，無日無之永無寧日。同一公司下工作，不喜歡可以唔做，要做的話就不可以不和公司上下共處合作。

世界變得很快，不要講一個世代，其實每天都有轉變改變，不管是甚麼世代，都不能只活在自己的世界空間內，必需要與時並進，緊貼時代，學習跟進，公司行業社會甚至世界的改變，及究竟發生了發生過些甚麼事才是。

每個世代年代都有其特色，不論是三觀還是對工作人生的態度有不同才是正常的。由我出生的60年代到今日，大家成長的環境背景，經歷的見證的完全不一樣，追求大家觀念看法甚至做法都一致才是不正常的，正常來講是癡線的！

當訪問中主持人提及新世代批評我們這班老鬼奴性重，忍氣吞聲低頭甘心情願被勞役的時候，我忍不住吐心聲。奴性重令我很難受，緊張份工努力工作不惜做工作奴隸，是因為奴性重？說實話我有被侮辱羞辱了。有頭髮誰想做瘌痢？誰不想抬頭挺胸拍枱反佢面唔撈？不過無論有幾想，那一口氣上完之後冷靜下來還是選擇吞下去。

現實很殘酷，現實睇荷包，先要衡量一下有沒有條件瀟灑豁出去。生活逼人，等錢開飯，養家養自己養父母，尤其想當年人浮於事搵工搵食都艱難，迫於無奈只能低頭妥協，鬼叫你窮咩，硬食都要頂硬上啦！

我對那句一代不如一代非常反感，根本沒有可比性可言。好人壞人貴人衰人，是沒有年齡性別世代之分的，不必總是敵對帶著有色眼鏡去批判。多一點理解少一點批評，每一代都各有所長，不同世代可以互相學習取長補短，互相學習互相尊重，甚麼世代都可以共處共事，才是正路，就有出路。