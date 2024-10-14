職場女王｜管理請人的哲學 HR的權力有這樣大嗎？請人難，還要留住人才更難？想下屬拼勁忠誠老闆可以點做？

管理請人的哲學，究竟是甚麼哲學？就是字面上的意思，管理如何請人的哲學！

世界不斷在變，時代不斷更替，但唯獨是請人的流程方法，竟然完全冇變過？擺在眼前的事實是僱主僱員之間的關係白熱化，劍拔弩張互相對立攻擊的情況現象。當中究竟出了甚麼事？都把矛頭指向HR，都是HR不思進取惹的禍？大家真的相信HR的權力有這樣大嗎？

今時今日再講同坐一條船我當然知道不合時宜，但各取所需，僱主僱員公司上下，不奢求要做到最好，最基本都要做得到份內事，需要溝通合作是必需要的事。選擇工作或者不工作是個人選擇，但我相信絕大部分打工仔都沒有這個選擇的條件。既然要做，日日烏雲蓋頂含住冤氣返工，會令自己好過一點嗎？會令工作暢順一點嗎？會令自己進步嗎？會令事業有所得益嗎？

所以，我幾時都奉勸各位打工仔，沒有選擇不工作的自由，但絕對有選擇做甚麼工種行業的自由。工作是自己選擇的，不喜歡做可以隨時辭職走人，沒有人可以強迫你留低繼續返工的。低頭做事，不是鵪鶉不是忍氣吞聲，是為了累積經驗打好基礎等待時機，他日有頭也不回抬頭走人的條件。

老闆自己搞得掂公司上下裏外所有事，根本無需請員工。需要請的話當然是想請幫得到手的員工，又要馬兒好又要馬兒不吃草，不管是甚麼年代世代，都是不切實際癡人說夢。良禽擇木而棲，良臣擇主而事，如何請得到還要留得住幫到手的人才？有錢請人不是大曬的，買得到軀殼買不了靈魂，買不到員工的拼勁忠誠。究竟有幾多老闆，幾多管理層真的有認真對待籌謀過？真正了解過員工所需的所想的是甚麼？願意換角度思考作出相應改變去配合未來大勢所趨？

公司policy HR policy，講來講去不就是老闆policy！頑固守舊以為請人就大曬的HR我都見過不少，不過今時今日依然健在的已經不多。不過，招聘程序的確沒有與時並進，面試問的問題，跟住check list問，問的求其，答的是但，結果是雙輸！怎可能請到對的人，搵到對的工？

請人難，留人更難，留住人才難上加難。搵工難，搵好工難，能做得長難上加難。究竟誰比誰，更難？