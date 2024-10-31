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31/10/2024

職場女王︳畢業生人工$25,000獅子開大口？努力工作薪酬照舊點算好？收入不等於薪酬，肯搵肯做有錢途！

#畢業生 #收入 #職場人語 #薪酬 #職場 #Pantry熱話 #辦公室求生術 #打工仔 #人工
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　　最近有媒體做了一個街頭訪問，對象是千禧後剛畢業的大學生對畢業後出來工作的薪酬要求水平。訪問以$25,000月薪以上或以下做準則，結果選擇$25,000以上的，佔了七成。

 

　　一個初出茅廬的大學畢業生，要求月薪$25,000以上，除非從事一些專業特殊的工作，一畢業第一份工作能夠有$25,000以上的，不敢說沒有，只能說不多。單看結果，肯定有僱主認為年青人不自量力獅子開大口，真的嗎？

 

　　大家有沒有留意到，職場僱主僱員之間的矛盾對立越來越白熱化，僱主一定是無良，上司一定是賤格、員工一定是偷懶、下屬一定是無能？各有各的立場，根本才是正常，但並不是對立的，只不過大家的要求寄望不同，所以最重要的是溝通尊重，作出批評否定對方之前，願意又懂得站在對方的角度立場考慮，就不會出現今日各有各講，互相指責，永無寧日，造成內耗，削弱了香港的競爭力，是不爭的事實。

 

　　平心而論，其實不是不合理，香港衣食住行樣樣貴，題外話，否則不會有那麼多人淘寶購物，選擇北上消費。就算不是獨居，和家人同住，如果要畀家用的話，七除八扣，所餘無幾。不過，收入和薪酬是兩回事。以前搵錢除了返工只能返工，如今搵錢，除了返工還有很多方法途徑，Slasher、Freelance、Part-time ……只要肯搵肯做， $25,000收入的期望，絕對可達到。當然，大前提就是肯搵，還有肯做！

 

　　收入，除了主動還有被動，越努力越積極，收入自然越多。薪酬，只能等僱主發落，幾積極幾努力，工作量越爭增越多，薪酬不會隨之增加增多。而且在文憑量化寬鬆，大學學位不再吃香的今日，學力比學歷更重要。我非常欣賞有上進心進取心的年青人，好高騖遠是好事，重點是不能眼高手低，講天下無敵，做無能為力。

 

　　薪酬高低不能自己說了算，但是收入高低能夠自己話事。就看你願意付出幾多，去賺取你想要的幾多收入。天道酬勤，只要肯耕耘，必定有收穫！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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