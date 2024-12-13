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13/12/2024

職場女王︱能者多勞錯在太打得？職場冇公平？揾行業要目光放遠增值自己，公司只是踏腳石；想升職加薪勿食老本，創造工作崗位新價值

#技能增值業 #職場人語 #Pantry熱話 #打工仔 #搵工 #升職
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　　能者多勞，大家認同嗎？Well ……若然多勞的結果是多得的話，我相信大家都不會介意。只是殘酷的真相是，多勞的結果不是我們想要的多得的收獲，而是愈來愈多的工作量，反而那些得把口講翹埋雙手的，可以坐享其成。不是說不勞而獲冇道理、勞而不獲冇天理的嗎？為甚麼會這樣不公平的？

 

　　首先，大家要醒一醒，這個世界本來沒公平，因為公平從來沒有一個公平的準則，尤其是在職場，你的表現好不好，不是你能說得了算的，只有公司的話事人說得了算。即使業績幾標青又如何？不能討得老闆上司的歡心、一個不小心功高蓋主的話的話，業績愈好死得愈快，一樣沒有好下場！

 

　　舉個例子，鍾無艷幾打得又如何？保家衛國出生入死打生打死，皇上會心疼、會在乎會管他的死活嗎？反而那個有破壞冇建設，甚麼都不用做只管吃喝玩樂只需要獻媚的夏迎春，最得皇上歡心寵愛。

 

　　各位打工仔，如果你的努力拼搏，無非只是為了得到老板的讚賞和認同的話，我不會說注定只能是個鍾無艷，因為有幸遇上明君的話，確實如魚得水肯定平步青雲有運行。只是這世上能有幾多明君？有幾多個真正懂得用人之道是甚麼的老闆上司管理層？ 反過來說，懂得搵工之道的打工仔，同樣實屬不多。

 

　　一流揾工揾行業：因為目光夠遠看的是行業發展前景，工作是學習是磨練，公司是平臺是踏腳石，努力是為了增值自己，為未來更上層樓增加本錢籌碼。為了得到自己想要的知識累積相關的經驗，一時的人工多少，工作上的不愉快，都不會影響工作心情，全心全意為自己想要的做到最好。得到讚賞，受到批評，照單全收，多謝曬！

 

　　二流搵工搵職位：選擇自己慣做的擅長做的職位，本來無可厚非，但是世界瞬息萬變，社會行業工種都不斷在變，需要的是growth mindset，要保持競爭力，必需要不斷學習新知識，拓展新領域，作出新嘗試。想要升職加人工，就必需要為工作崗位創造新價值，靠年資年年有人工加的工作，現在還有嗎？

 

　　親愛的讀者們，末流揾工，搵的是甚麼呢？請大家踴躍留言話我知！下一篇開估！

 

 

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