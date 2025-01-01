  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
職場
職場女王
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

01/01/2025

職場女王︱2024職場回顧︰老字號結業潮、強積金將不能對沖，有年資打工仔做定心理準備？盛事推動望經濟再起飛？

#Pantry熱話 #結業潮 #技能增值 #職場人語 #經濟 #打工仔
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　自從十幾年前我開始寫職場專欄以來，每逢年尾我都會寫一篇回顧。說來奇怪，這些年來期間不管經濟市道好壞興衰，打工仔的日子還是一樣難捱。老闆和員工、上司和下屬、還有同事之間的關係，愈來愈疏離，矛盾愈來愈多，愈見白熱化。明明工作只是我們人生的一部分，但結果就影響了我們生活的一大部分。

 

　　做人不能默守成規一成不變，香港今年經濟有幾好大家有目共睹，來年經濟展望用……靠熊貓經濟、低空經濟可以撐起香港？我認我悲觀，只因我眼界淺格局細，看不到高高在上位者看得到的盛世景象。作為營營役役、人微言輕的普羅大眾打工仔，除了自求多福，真的要作好準備面對艱難日子的必定來臨。

 

　　百廢待興還是百業待廢？政府話執一間鋪頭就會開返16間。的確錯唔曬！最近不少老字號大小公司宣布結業，轉個頭就重新開張，為甚麼大費周章？2025年5月起，遣散費不能再用強積金對沖。香港最多中小企，開業經營了20年以上的比比皆是。很多由第一代創業交由第二代甚至第三代打理的。這些公司企業年資長的老員工為數不小，做生意要計數，識計數就會知道該怎樣做。只要在限期前執笠埋數，再開新公司，原班人馬可以重新聘請，新公司新合約新條款，一切歸零重新開始。在香港當前的經濟情況之下，打工仔能有多大的議價空間？

 

　　奉勸各位有一點年資的打工仔，綁好安全帶做定心理準備，農曆年過後，不只是大家認為首當其衝的飲食或零售業，一葉知秋環環相扣，沒有行業可以獨善其身，肯定會有倒閉潮出現，有幾多間會重新再開？我說過我悲觀，要靠樂觀的偉大的政府，推動更多的盛事，肯定可以帶動香港再起飛！應該係嘅，除非唔係！

 

　　今年財赤過千億是鐵打的事實，指望政府有任何利民紓困的措施都是癡人說夢。今年不好過，明年更難過，留守香港的你和我可以點？就要留意下一篇2025前瞻啦！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】媒體近日報道有關愛隊涉活動造假或誇大以滿足KPI，事件會否影響你對關愛隊的印象？► 立即投票

我要回應
更多職場女王文章

你可能感興趣

#Pantry熱話 #結業潮 #技能增值 #職場人語 #經濟 #打工仔
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

10/01/2025 08:12

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk