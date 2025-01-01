職場女王︱2024職場回顧︰老字號結業潮、強積金將不能對沖，有年資打工仔做定心理準備？盛事推動望經濟再起飛？

自從十幾年前我開始寫職場專欄以來，每逢年尾我都會寫一篇回顧。說來奇怪，這些年來期間不管經濟市道好壞興衰，打工仔的日子還是一樣難捱。老闆和員工、上司和下屬、還有同事之間的關係，愈來愈疏離，矛盾愈來愈多，愈見白熱化。明明工作只是我們人生的一部分，但結果就影響了我們生活的一大部分。

做人不能默守成規一成不變，香港今年經濟有幾好大家有目共睹，來年經濟展望用……靠熊貓經濟、低空經濟可以撐起香港？我認我悲觀，只因我眼界淺格局細，看不到高高在上位者看得到的盛世景象。作為營營役役、人微言輕的普羅大眾打工仔，除了自求多福，真的要作好準備面對艱難日子的必定來臨。

百廢待興還是百業待廢？政府話執一間鋪頭就會開返16間。的確錯唔曬！最近不少老字號大小公司宣布結業，轉個頭就重新開張，為甚麼大費周章？2025年5月起，遣散費不能再用強積金對沖。香港最多中小企，開業經營了20年以上的比比皆是。很多由第一代創業交由第二代甚至第三代打理的。這些公司企業年資長的老員工為數不小，做生意要計數，識計數就會知道該怎樣做。只要在限期前執笠埋數，再開新公司，原班人馬可以重新聘請，新公司新合約新條款，一切歸零重新開始。在香港當前的經濟情況之下，打工仔能有多大的議價空間？

奉勸各位有一點年資的打工仔，綁好安全帶做定心理準備，農曆年過後，不只是大家認為首當其衝的飲食或零售業，一葉知秋環環相扣，沒有行業可以獨善其身，肯定會有倒閉潮出現，有幾多間會重新再開？我說過我悲觀，要靠樂觀的偉大的政府，推動更多的盛事，肯定可以帶動香港再起飛！應該係嘅，除非唔係！

今年財赤過千億是鐵打的事實，指望政府有任何利民紓困的措施都是癡人說夢。今年不好過，明年更難過，留守香港的你和我可以點？就要留意下一篇2025前瞻啦！