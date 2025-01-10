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10/01/2025

職場女王︱2025職場展望：老闆思維與打工仔心態的轉變之道

#打工仔 #Pantry熱話 #技能增值 #管理學 #職場人語 #2025職場展望
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　　這一篇展望下筆真的很艱難，新的一年新開始，我當然想給各位打工仔鼓勵，講一些好意頭祝福加油的說話。但是今年實在講不出口，因為擺在眼前的事實是滿街吉舖，商鋪不斷結業，港人連最基本的日常生活用品，甚至買餸煮飯叫外賣，到全部北上購買order。香港如何能不百業蕭條？香港市民想自求多福，何來有福用可求？

 

　　政府不管是基於無能還是無能為力也好，過千億財赤是不爭的事實。堂堂國際金融中心，自己的財政都搞到一塌糊塗，國際金融中心地位保不住、競爭力不斷下降的時候，香港還剩甚麼？香港究竟是甚麼回事？

 

　　求人不如求己，靠人不如靠自己，還要癡心妄想靠海，更多省市的自由行能夠谷旺香港經濟？甚麼低空經濟、熊貓經濟，真的得啖笑！ Sorry，實際是已經欲哭無淚！低空經濟還遠遠不如當年周小姐的低胸經濟族更實際。一對低胸撐起書展動漫，寫真集攬枕，賣個滿堂紅，大小傳媒線鋪天蓋地不停不斷報道，有周小姐到的地方萬人空巷水洩不通，哇那場面真的久違了！比起香港政府大灑金錢搞的甚麼盛事基金經濟，錢大花筒式的散了，換來的不是揚威國際，還望今年3月的重頭戲Rugby 7，令大家刮目相看！

 

 

　　請大家必先做好期望管理，打工仔想要一份安穩舒適，人工高福利好唔使點，做還近屋企的工作，疊埋心水在家中瞓覺繼續發夢吧！老闆以為出錢請人就是大曬係巴閉嘅，那就自己把所有工作做曬佢吧！

 

　　香港不論是社會生態還是老闆思維打工仔心態，都需要改革需要變化。僱主僱員之間是合作關係，員工在工作中能夠不斷進步增值，公司自然因為員工的增值進步而進步增值，攜手合作締造真正的雙贏局面。

 

　　最壞的時候之所以是最好的時候，是因為已經沒有甚麼可以輸，真正的冇得輸！講到底，自己就是金飯碗，去到哪裏都不愁沒飯開，是不是？對不對？

 

　　行舊路永遠走不出新出路，摒棄舊習，推陳出新，learn…unlearn…relearn，2025一字記之曰：『變』

 

 

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