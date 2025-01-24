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24/01/2025

職場女王︱年尾花紅雙糧無望？公司團年飯春茗、打工仔寧願派錢更實際！

#職場人語 #職場女王 #團年飯 #打工仔 #花紅雙糧
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　　甚麼是急景殘年？除了那些高高在上堅離地的極少數、從來不會問自己責只會問其他人責的所謂問責高官高管們，全香港的小市民都眼到手到心到，明白到心寒得了。雖然已是年廿五，市面冷冷清清完全沒有過年氣氛。想起以前過年，家家戶戶張燈結彩貼揮春辦年貨，一家人必定齊齊整整，先食冬至飯跟著團年飯再來開年飯，食過不亦樂乎。

 

　　公司老板一樣，年底尾牙團年飯，開年春茗，還有花紅雙糧人人派，打工仔不知有多期待。今時今日，花紅雙糧打工仔當然想，但都只能繼續想。公司請食飯，不管是甚麼名堂理由，員工其實都不想去，放工時間是屬於私人的，還要被迫去應酬陪笑，花那麼多錢去搞大龍鳳，不如折現最實際。

 

　　2025蛇年的經濟，擺在眼前的事實是不容樂觀，各位打工仔今年絕對是需要穩守的一年，難聽一點講如果保得住份工已經很好。當然有機會突擊更加好，必須低調行事，小心為上。記住識做事不如識做人，幾時都是職場生存之王道。

 

　　公司請食團年飯春茗，對員工來說，絕對寧願公司派錢更實際。不過份工還是要繼續做的話，就不要和自己過不去，不去白不去，不吃白不吃，既來之則食之，舉杯暢飲開懷大吃就對了！至於做老闆的，亦要識做要懂得與時並進，派錢抑或請食飯，要看和員工們的關係是否融洽，如果不是真心誠意想圍爐員工的話，甚至認為和員工吃飯是舒尊降貴的話，不如派錢算了吧！俾錢的條氣唔順，食的同樣頂住條氣，何苦？

 

　　點解員工如此不識抬舉？因為被逼做了老闆的臨記！老闆的大龍鳳，是做給其他人看的場面，是他的面子工程！讓外界以為他是一個很慷慨很善待員工的，其實內裏斤斤計較。

 

　　計我話，民以食為天，做人最緊要開心！大家想請我食團年飯，或者請我食春茗，無任歡迎！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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