職場女王︱蛇年開工大吉：市道不佳是否會派發兩封利是？每封利是金額是多少？春茗活動是否照常舉行？

金蛇獻瑞，新的一年好開始，先祝各位老闆生意興隆，財源滾滾，客似雲來。祝各位打工仔工作順利，升職加薪，日日開開心心上班去。

老闆員工上司下屬同事之間相處，有拗撬磨擦很正常，情緒上唔開心難免，不過不必含怒過新年，新春大吉，派封利是講句祝福語，或者大些賀年糕點糖果返Office請人食，都是非常好的破冰機會。對方接受不接受是對方的事，但自己做了心安理得，放下自在，就是自己的修養和修為。

提提各位老闆，開工利是應該要派兩封的，一封公，一封私，不管是不是單身的，都一樣要派。銀碼多少，當然是量力而為，封幾多錢都封不住小人把口，所以最緊要是心意誠意送祝福，今年肯定不易過，但是公司上下齊心協力，就拍著大家一齊上一起過。

雖然生意難做，但是春茗還是要繼續的。不一定要晚上大費周章搞，反正中午一定要食飯，安排公司上下一起去飲茶，不用佔用員工私人放工時間，真正一舉兩得！預早安排菜單得，讓同事任點任食亦得，題外話，中午食放題都冇話唔得，飲茶一樣有放題，真正豐儉由人點都得。

個個都話今年的經濟差，所以就業市道差、搵工難，今年應該會更加差所以更加艱難。不過話說回來，我職場行走幾十年，好像未聽過有一年就業市場是容易的。所以不管經濟如何市道如何，幾時都是穩守崗位做好自己份內事，力求進步精益求精，機會到來的時候，才有能力掌握把握得到。

有甚麼慘得過要爬起身返工？就是想爬起身返工的機會都沒有！不過自疫情之後，再加上AI崛起，令很多行業及工作模式都起了很大的變化，一些工作工種受到很大衝擊。今年蛇年，各位一定一於學習做靈蛇，靈活應變識變通。

記住睇我嘅專欄，為大家趨吉避凶，蛇來運轉，蛇蛇如意，蛇年必定行好運！