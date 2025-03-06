職場女王︱做到老先退休？Gen Z世代掀起微退休新趨勢︰工作與生活之間創造力與靈活性

科技日新月異，職場變化同樣層出不窮。再講甚麼一代不如一代，何止不合時宜，只會增加世代之間一定會有，但是並不是不能化解的矛盾。做老板做主管的，不能只是抱著自己的信念宗旨做原則做管理，各有各的寄望怎麼辦？今時今日做管理，要以人為本對正下藥，以能夠促進公司同事上下各階層相互合作共融為首要。否則大家各行各路，結果只能是各走極端，站在公司的角度，絕對是人財兩失。

先問一問大家，有沒有聽過「微退休」（Micro-Retirement）？最近由Gen Z世代掀起的職場新趨勢？

根據網上資料，微退休的概念最早由美國暢銷書《The 4-Hour Work Week》的作者Tim Ferris提出，他提倡以「工作-休息-工作」的節奏來規劃人生，而非將所有享樂留到退休後。微退休則強調在職業生涯中定期進行短期的休息，讓人們能夠在工作與生活之間找到更好的平衡。

為甚麼要重視被稱為『數位原生世代』Z世代（Centennials）的取態？先看看Z世代的定義： 泛指出生於1990年代末至2010年代初期，集中出生於1997年到2012的人，在2018年時的年齡是0-21歲。 現在佔全球35%的人口。

大家必需先搞清楚，微退休和經常轉工jumpy是兩回事！Jumpy是一份工跳另一份工，不斷轉換工作，當中可以有很多理由原因，最簡單直接的事不喜歡不開心、想要加人工就轉工。

微退休指的是有計劃的、有目的地『在工作與工作之間，刻意安排一段類似退休的短期休息時間，讓自己能夠暫時離開職場，在這段時間可以去旅行、學習新技能、發展興趣或是陪伴家人。』

對於認為要先努力工作才有資格講退休的老餅來說，這種想法很顛覆吧？ 以前的我肯定嗤之以鼻甚至破口大罵：冇大志冇規劃不切實際！現在的我呢？都說了要與時並進，不論任何年齡，置身於這個以光速運行數碼新世代，Growth Mindset前所未有的重要。平心而論，工作的意義對每個人本來就不相同，工業時代一定要靠勞動才有生產力，才能有收入。數碼世代，講究的是創造力靈活性，在那裏工作都可以，同一時間可以兼顧不同工作事業，甚至專業！律師醫生可以做保險做音樂，建築師可以做廚師……所以不斷學習不斷修正是必須，微退休不是怠懶不積極不負責任。

少一點批判，多一點理解，才能共同創造未來，才是正確的世代相處之道。