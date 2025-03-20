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20/03/2025

職場女王︱國內優才「水土不服」︰香港已不適合生存？文化背景差異、競爭力變「憂才」？

#職場人語 #職場女王 #打工仔 #優才
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　　最近網上看新聞，被一個標題嚇出一身冷汗：『香港已不適合生存？』這個標題，說是禍港言論亦不為過，誰敢如此明目張膽 （某議員曾公開說是明張目膽，我讀得書少怕錯，還是先戴頭盔聲明好！）唱反調？

 

　　我做了料搜集fact check，是行政長官李家超說的：香港從「由亂到治」走向「由治及興」，帶領社會又「破」又「立」。香港背靠祖國，積極配合，完全融入大灣區，商舖關一間開16間，繁榮興盛。又有熊貓經濟推波助瀾，大興土木拓展北部都會區。香港想窮都難，怎可能不適合生存？

 

　　原來作出這個評論的，還是應該說結論呢？是國內來港，已經取得身份證的優才說的！究竟這位優才何出此言論呢？原來是香港屋細租金貴、香港要講廣東話還有要懂英文的、找工作缺乏競爭力、還有畢業生的收入水平不足以躺平生活。

 

　　哇，真的大開眼界！其實優才究竟要有些甚麼條件，才能夠稱得上優才？如何符合優才的條件才能申請來港工作？枉我自稱職場女王，之前我一直不清不楚，多得這位專才以身作則詳盡講解，如今全部清楚了！

 

　　正路來說，不要說是優才，即使是普通打工仔，申請去外國工作發展，首先都會先了解當地生活水平文化背景、自己的競爭力，有甚麼行業適合自己？有甚麼發展機會……including but not limiting to the above才是才對。原來盲頭烏蠅甚麼都不知道，求其是但申請又竟然獲批，來到香港生活找工作的時候，才突然驚覺醒覺自己不符合找工作的條件，不適合在香港生存？

 

　　我不禁懷疑自己究竟識不識字？優才究竟是甚麼優秀的優，還是憂愁的憂？

 

　　不過看完這個報道，作為香港人久違了的優越感，一下子全部返哂嚟！香港可以令國內優才抬不起頭！這位優才的結論：國內是成龍，來了香港是條蟲，真的夠地道！我笑到標眼水，大家呢？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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