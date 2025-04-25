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25/04/2025

職場女王︱職場無朋友？帶眼識人，認清君子小人，應對豬隊友同事的秘訣

#豬隊友 #職場人語 #同事 #朋友 #打工仔 #職場女王
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　　近日我在Facebook Page問followers信不信『職場無朋友』，粗略統計一下，大概有八成認同，兩成不認同。不認同的當然是因為在工作中能夠結交到好朋友，離職後幾10年依然是老友。

 

　　非常好，職場一樣有真心都可以結交好朋友，不過，我提出這個論點，是想提醒大家入職時候的心態和頭腦必需要清醒。如果抱著交朋友的心態做事，結果肯定出事！

 

　　去到一個陌生的地方和陌生人一起工作，人生路不熟，最需要的是冷靜客觀，耳聽八方眼望周圍，低頭做事抬頭做人。正所謂路遙知馬力日久見人心，和自己共事的，不管是老板上司下屬同事，如果發現不論是工作內容做事模式還是公司文化，不是自己所想所能配合的話，合得來不合則去，勉強從來冇幸福，吸收經驗吸取教訓，調整策略方向，盡快搵工走才是。

 

　　工作是發揮自己能力、鍛煉自己功力的舞臺，職場即使不是鬥獸場都是一個格鬥場，最低限度都是一個比武場。比拼過程當中，會睇得清君子小人，誰有硬實力真功夫，誰的表面功夫花拳繡腿。

 

　　職場無朋友，是因為返工不是為了識朋友，是為了識人（記得帶眼識人）！同事不必更加沒有需要是朋友。我們可以選擇工作，但不能選擇同事，喜不喜歡哪一位同事也好，把自己的個人喜惡埋入心底不能顯露。工作上需要配合的，必需主動好好配合，目的只有一個，就是把工作做好。

 

　　同事可以成為朋友，是因為共事過清楚對方為人，惺惺相惜互相尊重成為朋友。亦有些情況工作中因為角色的不同無法成為朋友，反而離職後保持聯絡成為好友。

 

　　同事不需要成為朋友，只需要成為隊友，各司其職，做好本分，互相合作配合，最終共贏就夠了。題外話，豬隊友都是隊友，所以認清自己的隊友究竟是些甚麼樣的角色非常重要。不過豬隊友都有其功能的，識得用知人善用，每個角色都有能有所發揮的。私人醒大家一個重點，重中之重：不管是甚麼角色，只用能為自己所用的人合作共事！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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