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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

14/05/2025

職場女王︱中年轉職困境：進修增值真的能加薪升職？學歷與高薪的迷思

#職場人語 #Pantry熱話 #打工仔 #技能增值 #進修 #職場女王 #中年危機 #轉工
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　　『請問你對中年轉職怎麼看？我的學歷比較低，做了十年銷售員，想換一份高薪的工作，我去了進修，但讀書我還是有點吃力，我很擔心是否有應付高級文憑的能力？另外，我已經三十歲，是一個結婚生小孩的時期。現在是進退兩難，回去銷售工作難以做得長久，讀書又擔心自己讀不上，英文跟不上。可以有建議給我嗎？』

 

　　中年危機轉職及相關的問題，這些年來我一直未停過寫亦未停過答。誰的人生路職場路，沒有經歷過在十字路口，不知何去何從、惘然不知如何是好的時候？我的忠告永遠是，甚麼路都可以走，但不能選擇回頭路。

 

　　問題的源頭，是你自己都搞不清楚要的究竟是甚麼。你想要一份人工更高的工作，就要提升你的技能技巧，令自己更有價值，能夠為工作增值。花錢買文憑，在文憑量化寬鬆的今日，即使大學學位都無用的時候，讀個高級文憑有何用？注定血本無歸！如果對現狀有任何不滿、想升職加薪搵份收入好前途好的好工，只需要讀甚麼課程或者文憑就可以的話，誰還會那麼戇居日日返工努力工作打拼？前途，是拼出來的不是讀出來的！

 

　　想結婚生仔組織家庭，都需要有經濟基礎，開門七件事樣樣都是錢，柴米夫妻百事哀，一個家庭的瑣碎事日常事，還有雙方各自家庭的大小事，日子過得比單身一人的時候更壓抑更大壓力。

 

　　我不是說讀書進修沒有用，只是你必須搞清楚進修讀書的目的，讀完了進修了，你又學會了增長了些甚麼知識技能？你知道自己有所不足，願意讀書進修無論如何都是好事，讀得吃力很正常，畢竟你已經放下書包很多年，既然報讀了就好好讀。我不知道你報讀的是不是全日課程，但不管是與不是，你都可以找一些兼職讓自己接觸更多不同工作累積更多經驗，對你日後找工作，發掘自己興趣志向絕對有幫助。

 

　　30歲的你正值盛年，怎麼暮氣沉沉，了無生趣似的？贈你一句楊絳老師的教誨：『你的問題在於書讀得太少，而想太多。』《讀書筆記》

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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