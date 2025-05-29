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29/05/2025

職場女王｜打工仔必讀18大職場須知：別把同事當朋友，與老闆相處之道，慎防越界

#辦公室求生術 #職場女王 #打工仔 #辦公室日常 #職場
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　　2025年就快過了一半，個個都話就業市道差、搵工難，加上AI崛起令很多行業及工作模式都起了很大的變化。但請記住，工作只是人生的一部份，不要因為工作的一團糟，令到自己的人生一團糟。所以，無論你現時遇上中年轉職困境，或應對職場豬隊友同事煩惱，不妨一讀以下「職場須知2025」，希望各位打工仔工作順利，小人遠退，努力學習新知識或者新技能，加強自己的競爭力。

 

職場須知2025

 

　　1、衣著得體乾淨企理，不尚奢華尚簡潔，是對自己對工作的尊重，對公司對客戶的基本禮貌。

 

　　2、君子愛財，取之有道。所有做了之後會令你半夜電話門鈴響就心驚嚇出一身冷汗的大小事，不要做、

 

　　3、閒事莫理，以禮待人，做好自己份內事，方能成大事。

 

　　4、要贏人先要贏自己，低頭做事抬頭做人，不是懦弱，是大智若愚。

 

　　5、有勇有謀，知所進退等時機；審時度勢，懂得裝傻識時務。

 

　　6、老闆永遠是老闆，楚河漢界越不得。同事不必是朋友，工作默契必須有。

 

　　7、用行動代替說話，用成績證明自己，良禽擇木而棲，此地不留人，自有留人處。留得青山在，不怕沒柴燒。

 

　　8、心胸要闊，眼界要廣，不妒忌別人成功，不吝嗇欣賞讚美，廣結善緣，得人心者助力多。

 

　　9、廁所是方便自己辦大小的地方，不是談論別人大小事情的場合。

 

　　10、面是別人給的，架是自己丟的，不要自暴自己的短和醜，不吹噓、不妄言。日日都說要離職的人說的任何話，不要問，不要信。

 

　　11、不和任何同事討論自己的薪酬，及身家。富會招人嫉妒，你窮會被人鄙視，不說、不露，明智。

 

　　12、遠離怨婦、八婆漩渦，一旦被捲入，萬劫不復。

 

　　13、職場不是學校，沒有人會手把手教你。要主動學習，主動發問，主動打好關係，主動解決問題，否則結果你只能解決自己。

 

　　14、老闆請食飯，老闆請食甚麼吃甚麼，開開心心吃餐飯。如果連吃餐飯都不想去，吃了都背脊骨落的話，這份工你還繼續做？

 

　　15、和同事一起去吃飯，吃甚麼不是重點，看人才是重點。同事好意思屈你請食飯的話，你亦不怕不好意思拒絕，大大方方夾錢即可。

 

　　16、朋友難得，知己難求，繼續做朋友就好了，千萬不要動心思企圖成為同事或下屬。輕則不相往來，重則反目成仇，總之不會有好下場。

 

　　17、不把負面情緒帶回家，不要拿家人作出氣袋。工作上遭遇的的不快不平事，家人可以是傾訴對象，絕對不是發洩對象。

 

　　18、工作只是人生的一部份，不要因為工作的一團糟，令到自己的人生一團糟。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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