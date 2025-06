職場女王︱新世代易辭職，如何管理玻璃心？青年人的三大職場忠告

近日應朋友之邀,以我是CEO的身份,點評一個有幾位初出茅廬年青人的初創項目。

其實打開PowerPoint的頭一頁,就沒有再看下去的興趣和需要。不過,為了希望年青人能夠從今次的經驗學到最多,我一直保持緘默,讓年青人們自由發揮。講解完畢之後,朋友奇怪過程中為何我不發一言?怎麼沒有提問?

入正題之前我先小人後君子,開宗明義講清楚我的立場。我來的目的是分享實戰經驗,日後他們會面對的挑戰包括挑釁,肯定比今日的更激烈慘烈。置身這個AI年代,必須把握分秒時機時間很努力和時間競賽,我們最大的資產就是時間誰都浪費不起,我講的說話不會是他們喜歡聽的,但都是他們必須面對的事實。我直接指出他們的疏漏,點出他們的不足,是對他們最大的尊重。

今次預演,要是我揸正來做的話,未開始已經結束。求其是但在網上找幾張圖片加幾隻字,提出的論點全屬個人猜測,沒有做research沒有數據backup,就是全部靠估?如何能夠sell到一個經驗老到熟悉行情的內行人buy?我給他們的第一個忠告是:只有認真做的事,才有機會換來被認真的對待。

求其是但做出來的功課,如果只是為了敷衍我,還不算是最差。最差的是根本不知道這種心態和態度有問題,非常可怕!我給他們的第二個忠告是:There’s only one chance to make a first impression

要sell的究竟是甚麼?要sell的對象想要聽的需要知道的是些甚麼?做presentation做pitching說穿了就是storytelling,最重要的是,但是太多人都忽略了的事,對方為甚麼要聽你講這個故事?我給他們的第三個忠告是:換角度思考,講一個令對方記得住的故事。

只不過這件事的結果,遠超我能想像的。會議結束之後,朋友請我飲咖啡,突然有兩位年青人氣急敗壞走入來說,他們其中一位要辭職,另有一位已經走了,即時消失同時熄掉手提電話無法聯繫了。

我愕然,何故?朋友解釋因為兩位年青人都各有性格特質,其中一位做事非常認真,盡心盡力做出來的事,接納不了別人的任何人的批評點評。即使有不足之處要指出,都要非常小心客氣,只能循循善誘溫馨提示善意提點。另一位本來就很情緒化,遇上不快,心情不好就辭職。

坦白講,直至落筆此刻我還是心有戚戚焉,我問心無愧,但是太直接了呢?不過不禁要問,莫講是初創企業,人生也好即場也好,學習過程中成長經歷中必定都會遭遇很多挫折挫敗,肯定是玻璃心絕對無法承受得了的,如何面對得了現實事實的殘酷?

看來我真的不合時宜,多管閑時白擔心。我老了時日無多了,要認真考慮,從今以後不再誤人子弟了!