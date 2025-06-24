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24/06/2025

職場女王︱職場17大鐵律︰少說話多做事，用能力證明自己最實際，與同事及老闆相處之道

#打工仔 #職場人語 #職場 #辦公室日常 #辦公室求生術
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　　之前講過打工仔必讀18大職場須知，今期同大家分享職場17大鐵律，奉勸大家閑事莫理，不要嘗試和上司老闆理論講道理，別把同事當朋友，用行動代替說話，用結果證明能力，壯大強大自己最實際。

 

職場鐵律

 

　　• 同事是同事，不是朋友，不管多熟絡都要緊記公事公辦。再投契投緣的同事關係，在利益面前都是脆弱不堪一擊的。

　　• 朋友是朋友，不能成為同事或／及上司下屬老闆員工。小則反目收場，大則成為世仇。

　　• 看老板身邊的紅人，就知自己是不是老闆的那一杯茶，即知此地是否適宜自己久留。

　　• 可以選擇工作，但不能選擇同事上司下屬老闆。做或不做，主動權要掌握自己手中。

　　• 不要嘗試和上司老闆理論講道理。你是錯的還好，只要肯跪低道歉，還有一線生機。你要是對的，老闆下不了台，你肯定沒有好下場，死得。

　　• 領導人在發表講話的時候，做好一個觀眾的本分，專心看表演就得。

　　• 令你身心疲累的不是工作本身，而是和你一起工作的人。

　　• 不在其位不謀其事，你只是出自己的那一份糧，別人的事關你甚麼事？麻煩自招。 

　　• 看破尚且不說破，何況根本看不破？禍從口出，言多必失。

　　• 錯要認，不要推卸責任顧左右而言他。自己知自己事，究竟是有心無力，還是有力無心？職場生存看能力，諸多藉口解釋只是證實自己無能。

　　• 辦公室內無私事。每個人都各有其苦，不要自暴其苦，成為他人茶餘飯後的八卦。

　　• 開會途中，不管幾悶幾無聊，不能玩手機遊戲、出post發朋友圈、購物、睇片睇AV提神。

　　• 不要多管閑事，不要自作聰明，詐傻扮懵識得用好好用。

　　• 盡責盡心盡力工作，不是為了得到掌聲光環，是為了證明自己的能力實力，為自己累積經驗。不斷嘗試精益求精，不是為了取悅任何人，是為了自己創造新價值能力。

　　• 花無百日紅，得饒人處且饒人。人在高處要謙厚，人在低處要沉穩。不論高處低處，一律低頭做事抬頭做人

　　• 識做事，不如識做人。話到口邊留半句，理從事處讓三分，不要在自己的青雲路上埋地雷。

　　• 少說話，多做事。弱者的眼淚無價值，圍爐取暖無幫助，用行動代替說話，用結果證明能力，壯大強大自己最實際。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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