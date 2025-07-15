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15/07/2025

職場女王︱裁員潮下職場求生術︰堅持修練基本功，自我增值創新求變，性格改變命運

#職場女王 #職場人語 #裁員 #技能增值 #打工仔 #職場求生術
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　　最近香港經濟有幾差？有目共睹！百業蕭條，大小機構裁員不絕並不是最差的消息，最低限度還繼續經營營運。索性拉閘突然執笠的連鎖店接二連三。還要被無良僱主拖欠薪金公積金，去勞工處申訴索償有幾奔波有幾身心疲累不在話下，最慘的是過程動輒一年以上，教打工仔日子怎麼過？

 

　　行走職場幾十年，歷過香港經濟高低起落帶來的衝擊刺激，見過打工仔人浮於事的淒涼，以及僱主求才若渴的徬徨。未見過今日這般的完全進退失據的香港！

 

　　政府高層的決策，沒有我們這些小市民插嘴討論的空間餘地。所以我講的只是職場，一切只代表職場：風水輪流轉、花無百日紅幾時都是至理名言。居安思危不是杞人憂天。只是人本姓善名忘，所以歷史不斷重演，水浸眼眉未知驚！

 

　　一直以來都有很多讀者、朋友問我職場求生秘笈秘方。實不相瞞，秘笈秘方我沒有，有的只是勤練眾所周知的基本功：修身修行，不屈不撓不放棄！

 

　　為了生活，為了生存，為了事業，為了家庭，為了自己，這些年來一直很努力很勤力，認真堅持，從未鬆懈。面對不斷進步改變的世界社會，同樣要不斷嘗試、不斷創新、不斷改變。不敢誇口說自己屹立不倒，但總算直至今日，還站得住腳未被淘汰。

 

　　通往成功之路要刻苦艱辛一步一步行出來，沒有捷徑沒有一步登天，勤有功戲無益，修練基本功就最正路！想要過甚麼樣的生活，就要付出甚麼樣的代價、想要得到甚麼樣的成就，就要作出甚麼樣的犧牲。記住一切都是自己的選擇，怨不得天尤不得人！

 

　　性格就是命運，敢於改變性格，就可以改變命運！不要問為甚麼人家比你幸運，要怪只能怪自己沒有勇氣改變命運，沒有能力洞悉把握及迎接幸運的降臨。

 

　　始終相信，世上沒有絕望的處境，只有對處境絕望的人，共勉之！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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