職場女王︱領展行政總裁王國龍退休，流下七千萬年薪鱷魚淚？

將於明年6月底退休的領展行政總裁王國龍，上周出席股東會期間多次哽咽拭淚，人唔傷心唔流淚，令他流淚的原因是：「感觸係同啲同事奮鬥咗咁耐，唔捨得佢哋。」

I see! 呢位任內毫無建樹的CEO，最大的建樹是為自己建立一套天下無敵冇得頂的退休金機制，酬金3級跳，去年穩袋7000萬酬金，學邊個話齋：飽到襪都著唔到，梗係頂住頂到要留鱷魚淚啦！當然，眼白白看著筍工不再屬於我，又真係喊得一句句嘅！

先和大家解釋一下究竟鱷魚淚是甚麼意思。是假慈悲？錯得很！鱷魚是冷血的，所為淚根本不是眼淚，當中絕無冇人性成份！之所以會有此分泌，一是經眼部唯一管道排出累積的多餘鹽份、二是幫助吞嚥獵物。

鱷魚雖然牙尖齒利，不過不能嘴嚼，只能生吞，為免被獵物哽喉嚨，吞嚥過程中需要分泌作潤滑之用。鱷魚類不是假慈悲，是真肚餓！鱷魚淚假慈悲？這說法講起來還真夠侮辱！堂堂殺手食人唔「舌累」骨，流甚麼眼淚？的只是為免因噎廢食，分泌自然流露。就算係，都應該是喜極而泣，有得玩又得威有大餐食，不高興怎對得住自己？

又到我這個職場女王做點評的時候：甚麼樣的公司就有甚麼樣的CEO；甚麼樣的老板就有甚麼樣的下屬。這位CEO年薪7000幾萬，加加埋埋總共袋袋平安3億幾酬金，領展主席歐敦勤出來護航，王國龍的實際變現總薪酬為5112.3萬元（跌30.4%），屬物有所值咁話！主席意猶未盡畫蛇添足解釋：薪酬架構細節有經過審視，過去12個月聽取了不同重要股東的意見，故得出最新的高層薪酬框架。

主席講到明啦，有問過重要股東的意見，即是小股東的意見不重要啦！小股東們義憤填膺恨得牙癢癢又能如何？ CEO照樣肚滿場肥腳䟴䟴等退休，繼續收多一年幾千萬薪酬返家嘆世界！

各位不需要羨慕亦都無得妒忌，這些，機會永遠唔會屬於我們！小老闆繼續捱貴租，打工仔繼續捱騾仔，鬼叫你窮咩？頂硬上啦！嫌香港領展街市貴咩？北上啦！仲使問？