職場女王︱點解要做Appraisal︰淪為辦公室政治工具？機械化管理合時宜？

職場陋習舊習何其多，講到最想憎鬼厭最無效的，非Appraisal莫屬莫屬！

不知是誰發明了這個制度的？不過都不是最重要的，很多制度的理念本來是好的，因為是最公平的，甚至是崇高的。只是忽略了推行這些制度的，是人！人可以做到大公無私？我說有，大家信不信？

上網做了些資料蒐集， Google AI提供的資料：Appraisal制度最初由澳洲人Walter D Scott 於1920年代始創的，這位先生及後於1930年代創立WD Scott & Co. 這間 Management Consulting Firm 這套系統主要用作評估員工性格特徵特質。到後來再演變成為評估下屬上司同事，甚至自己的工作表現及能力的系統。

一套上個世紀建立的System，到今日還會有可能合時宜嗎？由當時的戰後經濟工業革命、到今日的AI革命，各種以前想都未曾想得過有可能會有的行業出現、職業工作的模式崗位角色，不知翻轉了幾多遍翻天覆地的變化。偏偏這套Appraisal system可以沿用至今？

足以證明一個我講了不知多少年的重點：現今的職場規則制度是多麼的迂腐過時，完全沒有與時並進！

用昔日工業時代計算員工的能力生產力的機制，去評估一些當年從來未曾出現過的工作工種的員工表現，究竟是甚麼玩法？會有公信力可言嗎？Appraisal淪為公器私用、公報私仇、冠冕堂皇的炒人玩人的辦公室政治工具。

究竟為甚麼各大小公司企業，還是堅持繼續做，年年繼續搞大龍鳳做Appraisal？我唔明，請問有無人明？

工業時代用工時計算產能計算表現計算人工，完全合理。根據性格根據能力安排不同部門，日日按部就班蕭規曹隨繼續做，肯定無錯。但在講求創意，講求效率的今日，如何評定評估員工的能力貢獻？講來講去，說穿了不就是為了自圓其說，不過就連自己都說服不了的所謂公信力？

明明極需要革新、需要摒棄舊習、if not惡習，公司管理層人事部一邊鬧一邊跟一邊做，明知神憎鬼厭還是要逼同事個個跟着做？ 員工下屬做得好不好，最需要最應該即時反映拆解才對，怎麼可能收收埋埋等年尾做Appraisal才一一寫出來？講就講到很透明公開，下屬一樣可以Appraise上司的表現，事實就是上司幾無能也好，誰敢白紙黑字紀錄在案公開寫出來？

愈寫愈為各位打工仔悲哀，這個情況怎麼好像國王的新衣似的？機械化的管理已經證明out得很了，in的是人性化管理，明白員工是人不是機器，原來都有難度嗎？有那麼困難嗎？