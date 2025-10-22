  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
職場女王
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

22/10/2025

人情味式管理下屬冇規冇矩？管理及請人哲學心法︰不能任由問題累積

#職場人語 #管理學 #打工仔 #職場女王 #辦公室求公生術
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　細公司人手少，大家相熟有得講人情。但大公司部門多，同事之間互不認識絕不出奇，沒有規矩規則管理，人情味式的管理及做生意模式，看看打正『人情味』旗號的恒生銀行的下場，就知如今經營事業做生意，大數據當道，樣樣要計數，不可同日而語了！

 

　　不過即使細公司可以講人情味，是否就可以冇大冇細冇規冇矩？最近看到游學修的訪問，結束『試當真』最大原因，是管理不了一班下屬。以心為心，set出一些很人性化很有彈性的工作模式，結果不單止鼓勵不了員工更投入工作，反而越見懶散，搞到心灰意冷，寧願執笠了事！

 

　　世事從來冇完美，perfect job perfect candidate 不會有，只有不斷磨合適應，共同嘗試找出雙方都可以接受的合作方式模式。溝通當然是重要，更重要的是遇到問題要立即提出找到解決方法。不能任由小問題累積層壓，結果忍無可忍爆個一發不可收拾，只能反面炒粉收場。

 

　　工作只能給一個位子，不能給一個未來。人才難得，不論是好上司好下屬、好員工好老闆都難得，有幸遇上，不要放過不能錯過，要懂得善用珍惜難能可貴的學習進步機會。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

我要回應
更多職場女王文章

你可能感興趣

#職場人語 #管理學 #打工仔 #職場女王 #辦公室求公生術
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

為何貝里雅成加沙掌舵？埃及和平峰會知玄機

23/10/2025 09:51

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk