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23/12/2021

2022虎年運程｜本命年有難？龍、雞、馬、豬變「煎攘四寶」？生肖自刑如何自救？

#玄學 #2022 #虎年 #2022運程 #生肖 #自刑
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    本欄逢周四更新

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　　每逢年頭年尾，像現在這時候，不少篤信生肖的人會「騰騰震」。

 

　　明年立春後便是虎年，現在身邊已有一些老虎一面咬著自己的尾巴團團轉，一面叫：「弊咧！本命年噃，係咪好大鑊？」

 

　　其實這恐懼是不必要的。

 

　　首先要知道：不是所有生肖在本命年都有挑戰的，自刑的動物只有龍、雞、馬和豬，其他生肖基本上自由活動。

 

　　所謂自刑，要細分來解釋。首先是「刑」字，即刑罰、刑防、阻礙、對立。通俗一點來說，是「阻住你地球轉」。

 

　　在子平八字上，論殺傷力，這個「刑」不及「沖」來得急劇和猛烈，只是腌腌悶悶、半死不活，例如「沖」夫妻宮，最嚴重的是生離死別，而「刑」夫妻宮則未至決裂，只是「陰陰痛」、「慢慢煎」，糾纏不清，唔死得人嘅，就係唔開心。

 

　　被刑是受外力牽引，自刑則是自己和自己過不去，這完全是主觀的角度，個人的感受。例如：

 

　　別人看你身光頸靚、錦衣肉食，你卻大嚷「我寂寞、我空虛、我凍」。

 

　　有位肖雞的女友，精明幹練，人見人讚。一生上進，不愁衣食、不愁曝光，但到了雞年，就是傷春悲秋、感觸良多，動輒落淚，久而久之，弄到自己身心疲累，結果真的病倒了。有趣的是，翌年她就「復活」了。

 

　　另一位靚太女友，活潑生猛，日日操弗，還練得一身好舞功，是鋼管舞高手。但這位豬女一次遇到豬年，本來很享受優悠生活的她，突然「振作」起來，說要做OL，問我有甚麼工作可以安排她做，她說做打雜也可以。我心想，敝公司安排宣傳活動時，若突然出現一位滿身名牌的靚太，行頭比個客還犀利，客戶會以為我食水好深，連隨便一個接待員都拿著限量版Hermes手袋！她自「刑」之餘，還「刑」了我。

 

　　自「刑」就是自己找自己麻煩，既然是自己炮製的，若果明白這是因流年自刑而擾亂了腦電波、破壞了好心情，就可以把自己從負面情緒中抽離，由自「刑」變自拔了。

 

如何自拔呢？主要針對幾方面：

 

　　一．自刑通常聚焦於自己沒有的，而完全漠視自己擁有的一切——物如是、人如是、情如是。老是鑽牛角尖。

 

　　對應方法是：明知自己今年會自「刑」，要有心理準備，注意平衡自己的心態，人不可能擁有自己想要的一切，長期一面倒的思維，不珍惜本來擁有的寶貴東西和感情，終於會發覺「你失去的竟然是你的所有」！

 

　　二、自「刑」容易觸景傷情，動不動就心情鬱悶，為一些陳年瘡疤、無法彌補的遺憾而傾瀉感情，活在一個自編自導自演的悲劇中。

 

　　解決方法：提醒自己不要活在過去，更重要的，是不要自己搵自己笨。

 

　　三、要放眼世界，保持好奇心，找一些有趣的distractions，把注意力由內轉至外，例如有空行行山，賞賞花，尋找新嗜好。

 

　　自「刑」的生肖，即龍、雞、豬、馬在本命年固然可以停止自殘，以減輕或避過霉運。其他生肖更不必因本命年而忐忑不安。應該慶幸自己並非「煎攘（煎熬兼擾攘）四寶」，然後自由自在享受本命年，瀟灑放飛！

 

 

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