王力宏事件｜摧毀樂壇天王的女人！從啞忍到鋒利反擊？李靚蕾面相暗藏玄機！

今期切入點並非墮落了的男人王力宏，而是鋒利了的女人李靚蕾。

這位前星嫂對丈夫的不忠一向保持緘默，今年十二月十七日，卻突然發出洋洋灑灑的「千字文」，指斥王力宏召妓、約炮並迫墮胎等，令他多年經營的優秀形象直插谷底。

為甚麼一向溫柔的花蕾，會變成娛樂界的驚雷呢？我們可以從相學找些端倪：

一．她的眉直而尾略彎，這表示她處事重理智、計後果，也希望顧存大局，因此她對王力宏的不忠啞忍了多年。

她爆料時提及如何獨自面對婚後的多變。「踏入婚姻的時候我以為一輩子就會是一家人了，所以我全心全意地為我們的家庭付出我的所有……我放棄工作和自己個人的人生……結婚大部分時間，我不是在備孕、懷孕，就是在產後哺乳育兒，過程中身心都經歷了很多變化，大部分我都是自己獨自面對的。」

她說自己24小時身兼多職，包括保姆、特助、老師、伴侶、司機、總管、打掃阿姨等。

由於她多年來忍氣吞聲，王力宏全家都低估了她，其爆炸力其實可從她的耳型看出來。

二．她的耳朵「輪飛廓反」：耳朵外邊叫耳輪、內圈突起的部分叫耳廓，若耳廓突出得太厲害，耳輪便包不住，相學上稱「輪飛廓反」，亦名「反骨耳」，古代道德倫理認為不聽從長輩或上司的話就是反骨，現代社會價值不同，不少有才能的人都反叛好動。

而且會為自己的理想或或權益據理力爭，尤其是被「迫到埋牆」時，會把心一橫、豁出去。且看她在這場輿論戰中的清脆還搫：

a/ 王力宏十二月十五日宣布離婚後，對媒體猜度的離婚理由，包括「婆媳不和」、「婚後大花筒」、「要求天價贍養費」等指責毫無反應，變相為自己的不忠謀求解脫，她於是在十七日作「血淚控訴」，令王力宏的好男人形象一Ｑ清袋。

b/ 李靚蕾的「千字文」中提及一「已婚炮友」，網文猜是Yumi（孫雨），孫的工作室凌晨公開報警紙，並稱「語言會殺人，抱歉大半夜麻煩警察……」誰料李靚蕾立即正面抽擊：「請把警察的聯繫方式給我，我提供證據，謝謝！」孫再次否認介入，李於是上載疑似孫以裸照頭像與王力宏對話的通訊截圖，完美KO了對方。

c/ 王的父親力挺兒子，反控女方以懷孕迫婚，李立即駁斥：「和王力宏一直是有共識以結婚為前提交往……對方希望能趕快有孩子……所以沒做避孕措施，沒想到懷孕後王家竟給李靚蕾兩個選擇：墮胎或生下來但不結婚。」她早在「千字文」中埋下伏線。「嫁給你（王力宏）這麼多年，被你和家人不斷地懷疑……羞辱和冷暴力……」

男方最後全面投降說：「都是我的錯。」

有傳兩人私下「傾唔掂數」所以「爆大鑊」，但直至目前為止，似乎人情道理都在女方那邊。至於李為甚麼手握大量證據，有網民分析說是王把舊手機給李用，而手機裏的資訊是很容易恢復的。更有網友說：「王力宏當初不就是看中李好拿捏，但不要忘了兔子急了都要咬人，別無下限的欺負別人，何況這個人是給你生兒育女的老婆，活該！」

王力宏是美國伯克利音樂學院碩士，父親出身台大，母親畢業於台灣政治大學。一家的尖子，都敵不過一個憤怒的橫眉反廓女子（註）！

註：李靚蕾是哥倫比亞大學碩士，學歷也不錯。衹是做了多年家庭主婦，給夫家看扁了。