2022虎年擇日錦囊｜不宜「立春」開工？好頭好尾，還神、大掃除、團年都要揀啱日子！

擇日重要，因為會令事情更順利，在天時、地利、人和中，搶佔優勢。

開工

虎年開工擇日，先看壬寅年立春的八字，用神在水木，所以開工吉日，亦揀有水有木之日，但世界是不完美的，所以我們只可以在特定的時段內，發揮妥協的藝術。

首選年初八 壬辰日 （新曆2月8日 星期二）

這天雖非一柱水木，但壬水坐辰土（水庫），水氣源源不絕，再用辰時（早上7:00-->9:00），水力更足，可以長開長有。為安全計，不要晨早七時便進駐辦公室，因為中原與香港有二十五分鐘的時差，無謂有閃失。為舒適計，8:45踏入公司最實際，快手快腳完成以下程序，然後可以施施然歎早餐。

一、開電腦：發「開工大吉」電郵給同事、重要客戶、主要供應商及長期合作夥伴。

二、用新的黃色毛巾濕水抹寫字枱面及門框，開一開櫃桶。

三、和上司、同事、下屬拜年，派開工利是。

次選年初七 辛卯日 （新曆2月7日 星期一）

雖然是金天干，但地支為卯水，正月的年柱月炷皆為壬寅（水木），結合這天的年、月、日三柱來看，天干兩水鬥一金，應付綽綽有餘，而且金生水，水有優勢。至於這日天干為金、地支為木，辛金尅卯木有冇問題呢？辛金乃金飾之金、非利斧之金屬，鬥不過堅硬的卯木，所以那天開工，至少贏大半壁江山，搏得過。

三選年初四 戊子日 （新曆2月4日 星期五）

所謂第三選，其實冇得選，就是新春假期後第一個工作日。這天也是立春，幸好立春在寅時（凌晨3:00-->5:00），普通白領藍領多在日間工作，剛好可以避過兩歲之交那迷糊蒼茫的四絕日不吉之氣。

年初四全人類開工，戊子日，上土下水，土尅水，所以老細惡過打工仔，而且戊土破了水木之局，真係麻麻地，不過至少地支有水。這天開工，打工仔要順勢而行，不要頂撞上司，顛覆主流，要保存實力，希望立春八字水勁旺，補充此日底氣不足之憾。水主智，所以大家要醒目啲——當日唔夠水，自己就要醒水！

初七與初四，時辰都揀辰時（7:30-->9:00），取水庫之利。

還神、大掃除、團年 年廿五（新曆1月27日 星期四）

好日難揀，就這天一條龍做晒所有埋年的事情啦。可用下午3:30-->7:00時段。

嫌年廿五太早，就揀年廿九啦（今年沒有年卅晚），盡量不要選年廿八，雖然這天是星期日，大家都方便，但是破日，月破兼歲破，無謂引致感情破碎！

為免破損，盡量揀好啲嘅日子啦。

希望大家好頭好尾，皆大歡喜。