2022虎年風水布局｜「五黃」災星入中宮！「二黑」病符處西南！點擺陣化解？吉星在哪？

虎年要特別注意風水。

災星居中

適逢五黃坐鎮中宮，慎防殺氣盤踞、殺錯良民。試想無論公司或家居，中央都是人流最旺的地方。五黃是最勁的災星兼病星，主意外、橫禍、頑疾等，若這壞磁場不斷被動起來，就會發揮更大破壞力。

所謂「五黃到處不留情」，這凶曜來得既急且猛。要化解，最方便的方法是在屋中央放六個銅錢，採用最平的那種便可以了，不必豪買古董錢或六帝錢。若此處有小几或桌子，可放在其上，若沒有傢俬，則可用雙面膠紙把銅錢貼在地上，上鋪金色或米白地氈。一來蓋著沒人知；二來可提醒人不要走在上面，以免將煞氣動到「飛起」。

除了這「人流控制」外，還要注意：

1. 電器：電視機沒辦法，香港屋細物多，要把電視機移到別處的確「頭痕」，冇所謂啦，其「動氣」的功力，反為不及風扇、抽氣扇、抽濕機、空氣清新機等。所以別以為把這些電器放在屋中央，全屋吹到，效益最大，誰料今年特殊，為禍最大。

2. 色彩：屋中央通常是焦點所在，但虎年這裏則不宜有姹紫嫣紅，無論艷色咕o臣或鮮花，今年都要「移民」往家居別處，否則它們發起「顏色革命」，會令你病到七彩。

病符在西南

二黑是病符，尤不利屋中年長婦女。若床或灶在這位置，都容易引起疾病痛傷。女性長者宜做健康檢查，早作防避，而且可以應了入醫院或有金屬器材進入身體這表象。如果爐灶在這方位，最徹底是搬灶，但這不大可行，可改用電爐或在灶旁牆上加塊不銹鋼板。若都不成，唯有又出動六個銅錢，沖沖病符土氣，但效力遠遜。

財在東北

本來財氣要動，但虎年這恰巧是太歲位，所以宜靜不宜動，唯有順其自然啦。又此處要執拾乾淨，若堆滿雜物，財神自然閃開。又要保持光線充足，因「光到財到」。

喜在南方

九紫喜慶星，代表結婚、添丁、升職、獲獎等，也是未來九運（2024年開始）的財星，可謂人見人愛，這裏可放紅地氈或九朵紅色鮮花。

桃花在北方

一白桃花星，對未婚男女很重要。拍緊拖的能否兩情雙悅，甩了拖的能否重出江湖，都要看它了。催運只需要一杯清水（日日換）。北方屬水，相得益彰。

在此祝各位擺個好陣，迎接好運！