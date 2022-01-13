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13/01/2022

2022虎年風水布局｜「五黃」災星入中宮！「二黑」病符處西南！點擺陣化解？吉星在哪？

#玄學 #災星 #病符 #財位 #太歲 #二黑 #病星 #九紫喜慶星 #五黃 #風水 #桃花 #虎年 #中宮
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    本欄逢周四更新

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　　虎年要特別注意風水。

 

災星居中

 

　　適逢五黃坐鎮中宮，慎防殺氣盤踞、殺錯良民。試想無論公司或家居，中央都是人流最旺的地方。五黃是最勁的災星兼病星，主意外、橫禍、頑疾等，若這壞磁場不斷被動起來，就會發揮更大破壞力。

 

　　所謂「五黃到處不留情」，這凶曜來得既急且猛。要化解，最方便的方法是在屋中央放六個銅錢，採用最平的那種便可以了，不必豪買古董錢或六帝錢。若此處有小几或桌子，可放在其上，若沒有傢俬，則可用雙面膠紙把銅錢貼在地上，上鋪金色或米白地氈。一來蓋著沒人知；二來可提醒人不要走在上面，以免將煞氣動到「飛起」。

 

　　除了這「人流控制」外，還要注意：

 

　　1. 電器：電視機沒辦法，香港屋細物多，要把電視機移到別處的確「頭痕」，冇所謂啦，其「動氣」的功力，反為不及風扇、抽氣扇、抽濕機、空氣清新機等。所以別以為把這些電器放在屋中央，全屋吹到，效益最大，誰料今年特殊，為禍最大。

 

　　2. 色彩：屋中央通常是焦點所在，但虎年這裏則不宜有姹紫嫣紅，無論艷色咕o臣或鮮花，今年都要「移民」往家居別處，否則它們發起「顏色革命」，會令你病到七彩。

 

病符在西南

 

　　二黑是病符，尤不利屋中年長婦女。若床或灶在這位置，都容易引起疾病痛傷。女性長者宜做健康檢查，早作防避，而且可以應了入醫院或有金屬器材進入身體這表象。如果爐灶在這方位，最徹底是搬灶，但這不大可行，可改用電爐或在灶旁牆上加塊不銹鋼板。若都不成，唯有又出動六個銅錢，沖沖病符土氣，但效力遠遜。

 

財在東北

 

　　本來財氣要動，但虎年這恰巧是太歲位，所以宜靜不宜動，唯有順其自然啦。又此處要執拾乾淨，若堆滿雜物，財神自然閃開。又要保持光線充足，因「光到財到」。

 

喜在南方

 

　　九紫喜慶星，代表結婚、添丁、升職、獲獎等，也是未來九運（2024年開始）的財星，可謂人見人愛，這裏可放紅地氈或九朵紅色鮮花。

 

桃花在北方

 

　　一白桃花星，對未婚男女很重要。拍緊拖的能否兩情雙悅，甩了拖的能否重出江湖，都要看它了。催運只需要一杯清水（日日換）。北方屬水，相得益彰。

 

　　在此祝各位擺個好陣，迎接好運！

 

 

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