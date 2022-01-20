2022虎年生肖運程（一）｜肖虎大放異彩！肖鼠忌躺平！肖牛紅鸞星動！肖豬財官雙美！

在壬寅虎年，你的生肖會虎虎生威、還是虎落平陽呢？我們逐一檢視！

虎（寅）

肖虎的人如老虎，天生神勇，名人輩出，古時有統一天下的秦始皇、劃時代發明家張衡（他發明了探測地震的地動儀和顯示星體位置的渾天儀）、「醫中之王」李時珍、書畫皆工的唐伯虎等。現時香港有開創「無厘頭」熱潮的周星馳，內地有善於拼搏的電視劇女王楊幂，外國則有首位上太空的億萬富翁布蘭森。

這生肖是天生的領袖材料，獨立自主，富上進心，因此不甘屈居人下，在政壇、商界、藝壇容易叱吒風雲，就是從事清潔行業，也要做工頭。

論虎年運程，肖虎的今年得「歲駕」護駕，威上加威，簡直有王者之風，可以君臨天下。而且有「文昌星」，即除了有威外、還有文采風華、亦可引伸為計謀得用，所以老虎今年在職場上可以大放異彩。

不知是否風頭過盛，會惹來「劍鋒」、「伏屍」、「披頭」等凶星，皆與意外、是非有關。今年老虎一方面要「活出真我」，即保持一向獨立自主、獨來獨往的性格，避免與小人碰撞；另一方面，老虎要改善一下，本來習慣只看前面，左右旁邊都睇唔到，因為老虎性急，今年就要小心一點，出出入入，睇清楚環境。

鼠（子）

老鼠與老虎大相逕庭，喜歡潛行，今年可以借助對宮的「將星」、「三台」、「唐符」，事業方面也算順利，有發展機會，但不能躺平等發跡，要像老鼠鑽洞一般，花點心思鑽營布局、親力親為，最好在機會未開花結子之前，多裝備自己，身上多幾把刀，一定有用武之地。

除了要努力「度橋」之外、還要有心理準備，可能有意料之外的煩惱，「天狗」、「吊客」代表突然驚嚇、或官司訴訟，這些會無啦啦發生，所以今年要心平氣和、廣結善緣。「災煞」與「陽刃」則衝著健康而來，小心照顧自己啦！

牛（丑）

對牛來說，紅色通常是危險的訊號、是被鬥的預警。虎年的 「紅鸞」星則是大喜之兆，令牛牛的感情生活大大沖喜一下。肖牛的去年「刑」了一年、也霉了一年，比較苦悶。今年則桃花盛開、姻緣燦爛。單身的最好多出來走動，擴大接觸面。拍拖中的今年可能時機成熟，可以執子之手，步入教堂。

事業方面，要思而後動，因為有「陌越」製造障礙，可能突而其來橫生枝節，因而要作新的部署或適應，一於處變不驚、從容面對便可以了。「病符」指身體上會有小毛病，如偒風感冒等，要及早治療，否則會夜長夢多、徘徊不去。

豬（亥）

豬仔今年真的可以過肥年了，吉星之多，堪稱生肖之最，令那些一顆也欠奉的生肖羨慕到死。

豬與虎今年六合，諸事吉祥，而且眾星拱照，可謂財官（事業）雙美。貴人星「天德」令豬仔逢凶化吉。「福星」喻喜事臨門，打工仔有望升職加薪；老闆們生意興隆。「祿勳」對正偏財皆有利，可望「豬籠入水」，再加上「八座」的加持，氣勢如虹。

不過虎豬（寅亥）合中帶破，事情會好中有變，需要作多手準備，以免措手不及，尤要注意凶星「卷舌」、「絞煞」、「劫煞」等，會令人際關係添麻煩、令情緒起波動。除了控制感情上的第風險外，豬仔在投資上也要謹慎，營商者要特別盯緊公司的現金流。

其他生肖，下期續。