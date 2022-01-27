2022虎年生肖運程（二）｜肖兔大翻身！肖龍小破財！肖馬最Free？肖蛇最忌做甚麼？

Read More：2022虎年生肖運程（一）｜肖虎大放異彩！肖鼠忌躺平！肖牛紅鸞星動！肖豬財官雙美！

繼續講2022虎年生肖運程。

兔（卯）

兔仔去年沒有吉星，今年「吉」番夠本，因有重磅熱力之星「太陽」坐陣，一掃陰霾，可謂時來風送勝王閣。由於太陽出來了，兔仔會積極進取，迎接光明前途。

今年正是你的喜慶之年，可能會結婚、添丁、買屋、升職等。這吉星在職場會為你營造優勢，又「太陽」代表男性貴人，而且特別有利海外發展。「天乙」貴人星將這助力再「升呢」，「天空」則令兔仔靈感泉湧、打破現有框框、勇創新未來。

不過兔仔一向貪玩，加上今年「咸池」、「桃花」會分散其注意力，所以要保持頭腦清醒，慎防無辜惹來桃花劫、引至糾紛或婚變。「年煞」和「晦氣」表示事情不順利，影響心情。幸好兔仔有「太陽」照住，應該百毒不侵、和氣收場既！

龍（辰）

一身傲氣的龍今年要借助對宮的「華蓋」。這吉星有兩重意義：

一．喻藝術才華或文采，但性格會帶點孤僻，這非常適合天生傲骨的龍。

二．這是一顆代表精神解脫或境界昇華的星，當人遇到挫折時，可以從宗教中得到真正的慰藉。

龍仔龍女今年不要一貫地大搖大擺大意，因有「喪門」、「天哭」這些凶星，宜關注家中長者的健康。「豹尾」和「月煞」則影響自己的運勢，會有小波折、小破財、犯小人、生小病等，不過都係小事啫！

蛇（已）

蛇與虎刑（寅已刑），又有「三刑」、「六害」凶星，所以今年會有瑣瑣碎碎的問題，糾纏不清，令你身心疲累。而且飛來「貫索」星，古時主牢獄之災，現代則指官非，肖蛇者要小心商業書信及文件契約。又要避免探病問喪，宜多出席喜慶場合。

可幸這些負能量都不敵「太陰」和「玉堂」星的威力，女貴人助力尤大，而且「太陰」是財星，有利進財。由於「太陰」是一顆比較保守的星，本來亮麗奪目的蛇族，今年要較溫柔婉順、處事要平和、待人要謙遜，遇爭執要妥協、遇問題要務實，這樣才可以穩中求勝、穩中求財。何況還有「玉堂」來傍住，自然會出路遇貴人。

馬（午）

肖馬者今年可以天馬行空了，因馬與虎合（寅午戌三合），真是如虎添翼。「將星」、「三台」更令馬仔馬女在事業上有光彩奪人的佳績，可以帶領團隊、遇關斬將，再下一城，立下幾許汗馬功勞。馬兒雖好，但一向輕率的馬族今年要提高專注力，不要錯失良機，尤其是「唐符」星會令你期盼已久的權力到手，好好把握喔！

凶星有「官符」、「飛符」、「年符」、「五鬼」，令本來平日已情緒大起大落的馬兒更不穩定，在家不信任家人、在公司不信任同事、社交上懷疑朋友，因此今年要特別小心處理人際關係和文件合約。

下期再續。